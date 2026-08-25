Denuncian falta de financiamiento del INT y alertan por las salas de todo el país

Las organizaciones señalaron que los cambios tecnológicos producidos en el sector audiovisual generaron una disminución relativa de esos ingresos y remarcaron que desde hace años reclaman una actualización del esquema de financiamiento que incluya a plataformas y aplicaciones. El reclamo también alcanzó los fondos correspondientes a 2025.

Durante la lectura del documento, los representantes afirmaron que ese año el INT no recibió más de $5.000 millones que, según sostuvieron, Enacom debía transferir al organismo. “¿Dónde está todo ese dinero? ¿Para qué se usó?”, plantearon frente a la falta de precisiones sobre el destino de esos recursos.

Hace tiempo atrás ya se habian manifestado en contra del cierre del instituto nacional del teatro.

La conferencia también contó con la presencia de actores y directores, entre ellos Cristina Banegas, actriz, directora e integrante de El Excéntrico de la 18, espacio que este año cumple cuatro décadas de actividad. Durante el encuentro, Banegas sostuvo que “la cultura está en grave peligro ”.

Otro de los ejes del reclamo fue el funcionamiento institucional del INT. Las organizaciones cuestionaron las demoras en los concursos públicos para cubrir los cargos de representantes provinciales y consideraron que esa situación afecta el carácter federal del organismo. También señalaron que realizaron pedidos de acceso a la información pública para conocer los motivos de las demoras y obtener precisiones sobre los recursos que no fueron transferidos.

Durante el intercambio posterior, los representantes manifestaron además su preocupación por el proyecto conocido como “Ley Hojarasca” y, en particular, por la eventual derogación de la Ley 14.800, sancionada en 1959 para preservar el uso teatral de los espacios alcanzados por la normativa cuando una sala es demolida.