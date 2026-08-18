Protesta frente a la casa de Peter Thiel en Palermo por su inversión en Vaca Muerta

La inversión fue comunicada por medio del fondo Thiel Macro LLC en una presentación realizada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), información que posteriormente fue difundida por Bloomberg.

El inmueble donde se realizó la protesta fue adquirido recientemente por Thiel y está valuado en aproximadamente 12 millones de dólares.

Peter Thiel es una figura reconocida dentro del mundo tecnológico. Fue uno de los cofundadores de PayPal, participó como uno de los primeros inversores de Facebook y también cofundó Palantir. Además, se encuentra al frente del fondo de inversión Founders Fund.

De acuerdo con estimaciones de la revista Forbes, su fortuna personal ronda los 32.000 millones de dólares, cifra que lo ubica entre las personas más adineradas del mundo.