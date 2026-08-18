Protesta frente a la casa de Peter Thiel en Palermo por su inversión en Vaca Muerta

Activistas caracterizados como Gandalf, el mago de El Señor de los Anillos, desplegaron una pancarta con la frase “No pasarás” tras la compra del 1% de Vista Energy por US$76 millones.
La vivienda del multimillonario estadounidense Peter Thiel, situada en el exclusivo barrio porteño de Palermo Chico, fue escenario este lunes de una manifestación protagonizada por un grupo de activistas.
Los manifestantes, algunos de ellos caracterizados como Gandalf, el célebre mago de la saga El Señor de los Anillos, exhibieron una pancarta con la conocida frase “You shall not pass” (“No pasarás”). La protesta tuvo como objetivo cuestionar el desembarco del empresario en el sector energético argentino.
Durante la concentración también se escucharon cánticos y expresiones contra el magnate tecnológico.
La manifestación se produjo luego de que trascendiera la reciente operación financiera realizada por Thiel en Argentina. El empresario adquirió el 1% de las acciones de Vista Energy por 76 millones de dólares, compañía dirigida por Miguel Galuccio y con una fuerte participación en el desarrollo de Vaca Muerta.
La inversión fue comunicada por medio del fondo Thiel Macro LLC en una presentación realizada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), información que posteriormente fue difundida por Bloomberg.
El inmueble donde se realizó la protesta fue adquirido recientemente por Thiel y está valuado en aproximadamente 12 millones de dólares.
Peter Thiel es una figura reconocida dentro del mundo tecnológico. Fue uno de los cofundadores de PayPal, participó como uno de los primeros inversores de Facebook y también cofundó Palantir. Además, se encuentra al frente del fondo de inversión Founders Fund.
De acuerdo con estimaciones de la revista Forbes, su fortuna personal ronda los 32.000 millones de dólares, cifra que lo ubica entre las personas más adineradas del mundo.
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