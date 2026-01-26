Zárate; el doloroso testimonio de la madre del hombre asesinado frente a su hija

zarate El desgarrador testimonio de la madre tras el asesinato de su hijo en Zárate.

Marisa, la mamá de la víctima, habló con los medios y expresó con mucha tristeza: “Solamente pido justicia por mi hijo. Él no hizo nada malo, fue solo a buscar a mi nieta. Ella siempre lo amenazó de que lo iba a cagar a tiros, y lo logró". También explicó, entre lágrimas, que la ex de su hijo le tendió una trampa para matarlo: “Llevó al asesino al lugar donde estaba mi hijo. Mi hijo fue porque mi nieta lo llamó diciendo que la vaya a buscar”.

“Mi hijo la amaba y quería volver. Ella le tendió una trampa y llevó al tipo armado. Siempre le hizo maldad a él cuando lo veía bien, mi hijo estuvo depresivo, se quería matar y a ella no le importó nada”, dijo la madre.

“Ella es tan culpable como el otro tipo. Por favor ayúdenme, enciérrenlos a los dos, lo lamento por mis nietos, yo sé que no me lo van a perdonar, pero no voy a parar hasta verlos a los dos presos”. Y agregó: “Mi hijo está muerto y él solo amaba a su mujer y a sus hijos, todo lo que hizo lo hizo por amor. Cuando él lograba estar bien, ella lo amenazaba para volverlo loco. Lo usaba cuando quería”.

La madre de Leonel contó que todavía no pudo ver a sus nietos porque están bajo el cuidado de la expareja: "Mi nieta me pidió por favor que quería estar conmigo”.

Cómo fue el brutal asesinato

El asesinato se produjo el domingo cuando la víctima y su expareja se encontraron en una estación de servicio, el escenario del hecho. Leonel Martínez, que se había quedado sin batería en su celular, fue a buscar a su hija que llegaba de una excursión por miedo a que nadie la retirara. Allí, pese al acuerdo tácito de que evitaban coincidir en el mismo lugar, la expareja se enocontró y comenzaron a discutir.

En medio de la pelea, el actual novio de la mujer sacó un arma y le disparó seis veces a Leonel. Uno de los tiros impactó en el pecho y cayó al piso gravemente herido.

Durante 20 minutos intentaron reanimarlo, y uno de los jóvenes de 15 años que se encontraba ahí le practicó maniobras de RCP para salvarlo. Sin embargo, la víctima falleció antes de llegar al hospital Virgen del Carmen de Zárate, donde lo trasladaron de urgencia.

El asesino fue detenido esta mañana.