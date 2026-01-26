Córdoba: vecinos le arrojaron una granada a la Policía en medio de un operativo

Los detenidos, uno de ellos de 15 años, intentaban impedir la labor policial en medio de un allanamiento en el barrio Parque Vélez Sarsfield de la provincia de Córdoba.
Este domingo, en medio de un operativo de seguridad en Villa La Lonja, provincia de Córdoba, vecinos arrojaron una granada contra la Policía. La Brigada de Explosivos tuvo que intervenir y detuvo a dos jóvenes.
Este hecho ocurrió durante un allanamiento cerca del barrio Parque Vélez Sarsfield en la que dos individuos lanzaron una granada contra un patrullero. El explosivo cayó en la caja de la camioneta y no explotó. Luego de constatar qué era, se llevó a cabo el protocolo, se emitió la alerta y se evacuó la zona. El artefacto, una FMK-2, fue secuestrado por la Brigada especializada y afortunadamente no estaba operativo.
Los detenidos, uno de ellos de 15 años, intentaron impedir la labor policial y atacaron a la policía con la granada. Al parecer, ambos tienen antecedentes de ser presuntos autores de distintos delitos.
En medio del operativo, los vecinos también lanzaron piedras contra los efectivos policiales. Uno de ellos terminó con heridas leves en la mano y en una pierna. Tanto el herido como su compañero, dispararon con postas de gas pimienta y con cartuchos con balas de goma.
