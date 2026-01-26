Córdoba: vecinos le arrojaron una granada a la Policía en medio de un operativo

granada cordoba El explosivo, FMK-2, que arrojaron los vecinos contra el patrullero.

Este hecho ocurrió durante un allanamiento cerca del barrio Parque Vélez Sarsfield en la que dos individuos lanzaron una granada contra un patrullero. El explosivo cayó en la caja de la camioneta y no explotó. Luego de constatar qué era, se llevó a cabo el protocolo, se emitió la alerta y se evacuó la zona. El artefacto, una FMK-2, fue secuestrado por la Brigada especializada y afortunadamente no estaba operativo.

Los detenidos, uno de ellos de 15 años, intentaron impedir la labor policial y atacaron a la policía con la granada. Al parecer, ambos tienen antecedentes de ser presuntos autores de distintos delitos.

En medio del operativo, los vecinos también lanzaron piedras contra los efectivos policiales. Uno de ellos terminó con heridas leves en la mano y en una pierna. Tanto el herido como su compañero, dispararon con postas de gas pimienta y con cartuchos con balas de goma.