Se filtró el estado de salud actual de Michael Schumacher a doce años del accidente

En las últimas horas, el diario británico Daily Mail publicó una extensa investigación firmada por el periodista Jonathan McEvoy, especialista en automovilismo, en la que se detallan algunos aspectos actuales de uno de los hombres más importantes en la historia de la Fórmula 1.

Según el informe, Schumacher no se encuentra postrado en una cama, lo que representa el dato médico más alentador que pudo confirmarse. Sin embargo, se aclara que el alemán no puede caminar y que se desplaza en silla de ruedas dentro de su residencia, siempre acompañado por un equipo médico permanente. Enfermeros y terapeutas lo asisten durante las 24 horas como parte de un esquema de cuidados constantes.

image

El artículo también desmiente dos rumores que habían cobrado fuerza. Por un lado, que Schumacher hubiera asistido a la boda de su hija Gina en septiembre de 2024, algo que el medio niega de manera categórica, remarcando que la privacidad del expiloto fue estrictamente preservada. Por otro, se descarta que padezca el denominado síndrome de enclaustramiento, una condición neurológica que mantiene a la persona consciente, pero sin capacidad de comunicación. “No se puede asegurar que comprenda todo lo que ocurre a su alrededor”, cita el periodista.

El informe también describe el fuerte operativo de seguridad que rodea su vida cotidiana. McEvoy relató haber visitado las inmediaciones de una de las propiedades familiares en Mallorca, sin poder obtener información concreta debido a los estrictos controles, muros altos y vigilancia permanente. Si bien la familia pasa largas temporadas en la isla española, la residencia principal de Schumacher continúa siendo la ubicada en Gland, Suiza, a orillas del lago Lemán.

A más de 12 años del accidente, no existen partes médicos oficiales, imágenes ni testimonios directos que permitan conocer en profundidad su evolución. Incluso, en el último tiempo, la familia debió enfrentar un juicio contra exempleados que intentaron extorsionarlos con material privado del expiloto, un episodio que reforzó aún más la decisión de blindar su intimidad.

En diciembre pasado, cuando se cumplió un nuevo aniversario del accidente, Corinna Schumacher expresó en un mensaje que sintetiza el espíritu con el que la familia atraviesa este largo proceso: “Michael está aquí. Diferente, pero aquí. Sigue demostrándonos lo fuerte que es cada día”.