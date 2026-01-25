Efecto Temu y Shein: las compras "puerta a puerta" fueron récord en 2025

En 2025, las importaciones bajo el sistema “puerta a puerta” para uso personal crecieron 274,2% interanual y alcanzaron los 894 millones de dólares, según datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Indec. El dinamismo se acentuó hacia fin de año: sólo en diciembre se registró un nuevo máximo histórico de U$S105 millones, lo que implicó un salto del 179,6% frente al mismo período de 2024, impulsado por las Fiestas Navideñas y el cobro del aguinaldo, de acuerdo con la consultora Analytica.

Este fenómeno tiene lugar en un contexto más amplio de expansión de las importaciones. En diciembre, el total importado por el país llegó a U$S5.556 millones, con una suba interanual del 3,5% (U$S188 millones más que en igual mes de 2024). Las cantidades crecieron 3% y los precios apenas 0,4%.

El rubro que más se expandió fue “Resto”, con un aumento del 160,2% y un monto de U$S67 millones, explicado principalmente por la mayor compra de bienes despachados mediante servicios postales y de courier, según el Indec.

Al trazar una perspectiva histórica, la consultora Abeceb destacó que 2025 cerró con volúmenes récord de importaciones “puerta a puerta”, que superaron en 3,1% el máximo alcanzado en 2017 y triplicaron el promedio de los años '90. En términos anuales, este tipo de compras creció cerca de 180% respecto de 2024.

puertaapuerta2 Las plataformas Temu y Shein son elegidas cada vez más por los consumidores argentinos.

Sistema "puerta a puerta": los productos más elegidos

El ranking de los artículos más adquiridos combina bienes básicos y otros aspiracionales. La ropa y el calzado lideran por variedad y precio, seguidos por celulares, computadoras, consolas de videojuegos y accesorios electrónicos, en un contexto en el que la tecnología continúa siendo sensiblemente más cara en la Argentina.

A su vez, se destacan productos como termos, juguetes, artículos para el hogar y el exterior, muebles, y una demanda en alza de maquillajes, perfumes y productos de cuidado personal, impulsada por marcas que no se consiguen en el país o que resultan más económicas en plataformas internacionales.

El boom responde a múltiples factores: la apertura comercial y la flexibilización de las importaciones de particulares tras años de restricciones, la baja de aranceles, un tipo de cambio relativamente estable, diferencias de precios que pueden llegar al 60%, el acceso a un catálogo mucho más amplio y la fuerte irrupción de plataformas chinas.

puertaapuerta1 Los bienes básicos y aspiracionales aparecen entre los productos más elegidos.

Según Abeceb, el crecimiento también obedece a cuestiones estructurales: “una economía más grande y compleja, una población mayor, cadenas productivas más largas y una mayor integración al comercio global, en un mundo que hoy comercia significativamente más que en los ’90”. La consultora subrayó, además, un cambio en la composición de las importaciones, con mayor peso de los bienes finales.

En ese marco, los bienes de consumo concentraron cerca del 15% de las compras externas en 2025, el nivel más alto desde comienzos de siglo, mientras que el régimen de courier se consolidó como el canal de mayor expansión.