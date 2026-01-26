Chubut: se reavivan los incendios y el fuego está cerca de Esquel

En un contexto de altas temperaturas y las ráfagas de viento, se reactivaron tres focos en la región. Las llamas rodean a la localidad de Cholila y los incendios ya arrasaron más de 35.000 hectáreas.

Hay cerca de 500 personas que trabajan de manera coordinada para contener el fuego en el lugar. Se espera que arriben más brigadistas de todo el país. Mientras que hay 20 medios aéreos, entre aviones y helicópteros hidrantes que se despliegan en las zonas afectadas.

El domingo por la noche el fuego descendió a la Ruta 71 y gracias a un intenso operativo para contener las llamas lograron detener su avance. Los especialistas explican que los dos incendios están a 15 kilómetros de distancia y crece el peligro de que se unan.

“Está muy complicado. Tenemos el fuego de los dos extremos. Si bien tenemos cubiertas las líneas con varios equipos, estamos muy complicados con la situación porque hay una rotación de viento con ráfagas que superan los 50 kilómetros por hora”, señaló Laura Mirantes, coordinadora del comité contra incendios en el Parque Los Alerces, en diálogo con TN de Noche.

El viernes, la Administración de Parques Nacional (APN) dispuso por primera vez la historia, la intervención inmediata del Parque Nacional Los Alerces.

La medida responde a la situación crítica por los incendios forestales y tras una denuncia penal por presunta negligencia para contener la emergencia ígnea. Por ende, el Comité de Intervención asumirá, transitoriamente, la totalidad de las funciones en el parque.