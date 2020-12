La viceprimera ministra rusa, Tatiana Golikova, hizo un llamado a sus compatriotas a respetar las medidas sanitarias “para que la vacunación a gran escala comience a fines de la próxima semana”.

En ese sentido, lanzó una recomendación de la que hasta ahora no se había tenido registro: “los vacunados deben evitar los lugares públicos y reducir la ingesta de medicamentos y alcohol, que podrían inhibir el sistema inmunológico, dentro de los primeros 42 días”.

Golíkova explicó que si se ingirieran bebidas alcohólicas o algunos medicamentos, la vacuna contra la Covid-19 podría perder su efectividad.

Sin embargo, Jorge Geffner, profesor de Inmunología en la UBA e investigador del CONICET, aclaró que esta contraindicación no afectaría a las personas que beban moderadamente. "No es que no se puede tomar alcohol durante 42 días tras la colocación de la vacuna rusa. Eso es absolutamente falso", dijo el experto en declaraciones a Futurock.

"Obviamente no estamos hablando de una personas enferma alcohólica, porque los alcohólicos tienen una cirrosis hepática, etc, estamos hablando de las personas que toman una copa o dos de vino durante el día", aseguró Geffner. Y aclaró que: "No pasa con ninguna de las vacunas. Una ingesta de ese tipo no compromete en absoluto ni la salud, ni la respuesta inmune, ni tampoco la respuesta de ninguna de las vacunas".

El gobierno de Rusia confirmó en la conferencia de prensa que nuestro país podrá participar de la producción de manera local, según confirmaron las autoridades durante una exposición ante la Organización de Naciones Unidas.

El director general de Russian Direct Investment Fund (RDIF), Kirill Dmitriev, la empresa a cargo de su desarrollo, sostuvo que el objetivo de Rusia es “generar un espíritu de asociación y trabajo en conjunto, así que países como India, China, Corea, Brasil y Argentina, entre otros, podrán producir la vacuna en sus territorios”.

En la presentación, Dmitriev recordó que la Sputnik V logra su eficacia a los siete días de aplicada la segunda dosis y luego de 28 días después de la primera, pero que el porcentaje de eficacia del 91,4 por ciento podría llegar al 95 por ciento luego de 42 días.

La vacuna rusa está producida en base a un adenovirus, el mismo utilizado desde 1953 para combatir el ébola.