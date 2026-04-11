Sudamericano Sub 17: escándalo y pelea tras el clásico entre Argentina y Brasil

El árbitro paraguayo David Rojas dejó constancia de lo sucedido en su informe, por lo que ahora se espera la evaluación de la Conmebol, que podría aplicar sanciones disciplinarias tanto a jugadores como a miembros de los cuerpos técnicos involucrados.

Durante el encuentro se sumó otro elemento que agrava el panorama: futbolistas brasileños denunciaron gestos racistas por parte de integrantes del plantel argentino, una acusación que también quedó bajo análisis y que podría tener consecuencias severas en caso de confirmarse.

En lo estrictamente deportivo, Brasil se impuso con claridad gracias al doblete de Riquelme Henrique y al tanto de Eduardo Conceição, asegurando su clasificación a la siguiente fase y al Mundial Sub 17. Argentina, en tanto, quedó segunda en el Grupo B con seis puntos y deberá jugarse la clasificación en la última fecha.

Argentina perdió 3-0 el clásico ante Brasil y postergó su clasif

El equipo de Diego Placente enfrentará a Bolivia en un duelo decisivo, aunque llegará con una baja sensible: Tobías Goytia fue expulsado justamente por su participación en los incidentes del final, por lo que no podrá estar presente en el próximo compromiso. Mientras tanto, la posibilidad de un nuevo cruce entre ambos seleccionados en instancias definitorias mantiene en alerta a la organización, que ahora deberá resolver las consecuencias de un cierre que dejó más polémicas que fútbol.