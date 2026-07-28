Abremate con programación especial por las vacaciones de invierno

Ofrece recorridas cuatro veces al día, a las 9, 11, 14 y 16. Para participar es necesario inscribirse en forma previa a través dela cuenta de Instagram @abremateunla.
El Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología (CICyT) Abremate de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) abre sus puertas durante el receso invernal para ofrecer a las familias una nueva edición de Vacaciones con la ciencia, una propuesta gratuita y abierta a toda la comunidad que se desarrollará hasta el viernes. La iniciativa, organizada por la Secretaría de Cultura y Comunicación junto al CICyT, invita a niños, jóvenes y adultos a vivir una experiencia educativa e inmersiva a través de recorridos guiados que combinan ciencia, tecnología, historia y juego.
Las visitas se realizan todos los días en cuatro turnos, a las 9, 11, 14 y 16. Para participar es necesario realizar una inscripción previa a través del enlace disponible en la cuenta de Instagram @abremateunla. Quienes asistan podrán colaborar con alimentos no perecederos, que serán destinados a comedores comunitarios. Ubicado en Hipólito Yrigoyen 5682, en Remedios de Escalada, partido de Lanús, el predio cuenta además con estacionamiento gratuito para facilitar el acceso de los visitantes.
El Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Abremate constituye uno de los espacios de divulgación científica más destacados de la región. Su propuesta se basa en la participación activa del público mediante módulos interactivos de física, química y biología, que permiten comprender distintos fenómenos científicos a partir de la experimentación directa. A diferencia de una muestra tradicional, el recorrido invita a tocar, jugar, explorar y formular preguntas, promoviendo una forma dinámica de acercarse al conocimiento científico. Esta metodología favorece la alfabetización científica y complementa los aprendizajes desarrollados en las aulas, estimulando la curiosidad y el pensamiento crítico.
La exhibición también propone un recorrido histórico que muestra cómo distintas culturas contribuyeron al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Los visitantes transitan por diferentes períodos, desde los antiguos imperios de Oriente y Occidente, pasando por la Edad Media, el Renacimiento y la Edad Moderna, hasta llegar a la Edad Contemporánea y los desafíos del mundo actual.