Abremate con programación especial por las vacaciones de invierno

El Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Abremate constituye uno de los espacios de divulgación científica más destacados de la región. Su propuesta se basa en la participación activa del público mediante módulos interactivos de física, química y biología, que permiten comprender distintos fenómenos científicos a partir de la experimentación directa. A diferencia de una muestra tradicional, el recorrido invita a tocar, jugar, explorar y formular preguntas, promoviendo una forma dinámica de acercarse al conocimiento científico. Esta metodología favorece la alfabetización científica y complementa los aprendizajes desarrollados en las aulas, estimulando la curiosidad y el pensamiento crítico.