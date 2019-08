Fue en la cena de honor de Nuestra Señora de la Asunción que se realizó a en el Rotary Club de Avellaneda.

"Resulta preocupante la desigualdad social y económica que nos rodea, con todo lo que ello significa. Esta fractura que atraviesa nuestra sociedad, a pesar de que nos vayamos habituando a ella, requiere de nosotros buscar alternativas para alcanzar un mayor equilibrio. Pero también es importante que nos ocupemos, mientras tanto, del que está en una posición más riesgosa, de nuestros hermanos más pobres, de los enfermos, de los ancianos, y también de los niños y jóvenes que están tan desprotegidos hoy día", convocó el prelado que luego encabezÓ la sesiÓN especial por la Patrona de la diócesis, la procesión y los festejos en plaza Alsina.

ADEMÁS:

Los males y desmanes

"Otros problemas preocupantes, directamente vinculados con los anteriores, es la inseguridad y la violencia, que nos afecta a diario. Sepamos que la inseguridad no se solucionará mientras no se corrija la desigualdad social y mientras no demostremos interés por los demás, particularmente por los que están en mayor riesgo. Con más policías en las calles, que los tiene que haber, no se solucionará necesariamente la violencia", advirtió, y aclaró que "en el campo moral y social, el mal asume el rostro del egoísmo, del odio y de la indiferencia". "Sólo el amor, que tiene la fuerza positiva de ser un don generoso y desinteresado, que puede llegar incluso hasta el propio sacrificio, es capaz de vencer el mal", sostuvo.