Uno de los ex delegados, Gustavo, que en su momento fue parte de la dirigencia mercantil, precisó que “a mitad del año pasado terminamos el mandato de delegados junto a Cesar, ambos llevamos 27 años en Makro, pedimos hacer la elección y en septiembre enviamos una Carta Documento al SECLA, no nos respondieron. El mandato anterior no se prorroga automáticamente, no hay delegados ahora”.

Desde el gremio mercantil, conocedor de la situación, están elaborando un documento acerca de la particular situación, que tendría cierta polémica porque se adujo que el ex delegado Gustavo fue citado en forma fehaciente, pero no concurrió al sindicato.

El propio Gustavo, admitió que en la reciente visita de un directivo del SECLA para entregar útiles escolares para hijos de afiliados, el dirigente entregó una nota a la firma supermercadista sobre la situación.

ADEMÁS:

La misma, tendría que ver con que el ex delegado, según sus propias palabras, es afiliado también a la FETIA -Federación de Tabajadores de Industrias y Afines-, y tal situación sería incompatible.

Gustavo, dijo que “nos querían suspender como afiliados al SECLA, donde aun tenemos los descuentos como trabajadores mercantiles, nunca renunciamos a la afiliación, ni incentivamos a nuestros compañeros a la desafiliación. De hecho nuestra gente se sigue afiliando, que es importante”.

Lo ultimo en matera de reclamos, fue “se hacen todas gestiones en la Secretaría de Trabajo para poder elegir libremente, cualquiera que se quiera presentar lo puede hacer”. Los ex delegados, tienen protección gremial hasta julio de este año.

Conflicto en Changomás

Por otro lado, el SECLA informó que intervino por el despido de tres trabajadores de Changomás de Lanús Este, “con el agravante por parte de la empresa del incumplimiento del decreto 1043/18 y por la persecución sindical a la que fue sometido el cuerpo de delegados”