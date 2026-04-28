Celebraron el 25° aniversario de Centro Cultural y Educativo

Abuela Elvira cuenta con un comedor y merendero comunitario, un ropero solidario, un taller de reparación de sillas de ruedas y una amplia oferta de talleres educativos y de capacitación laboral.
El Centro Cultural, Educativo y Comedor Abuela Elvira de Villa Domínico celebró 25 años de trabajo comunitario, consolidándose como un espacio clave de contención social en el distrito de Avellaneda. “Hoy cumplimos 25 años. No es solo un número: es cada jornada compartida, cada mano tendida”, expresaron desde la organización, con sede en Carabelas 4617. En ese sentido, destacaron el rol fundamental de quienes forman parte del día a día del centro: “Desde Abuela Elvira queremos abrazar a cada persona que hizo posible este sueño enorme: quienes cocinan, quienes colaboran, quienes se acercan cada día, quienes sostienen con el cuerpo y el corazón”.
La institución, cuyo nombre rinde homenaje a su fundadora, desarrolla desde hace más de dos décadas una intensa labor solidaria. Entre sus principales iniciativas se encuentra el comedor y merendero comunitario, que funciona los lunes, miércoles y viernes, ofreciendo comidas nutritivas a niños y familias del barrio.
Además, el centro impulsa múltiples propuestas que van más allá de la asistencia alimentaria. Cuenta con un ropero solidario, un taller de reparación de sillas de ruedas y una amplia oferta de talleres educativos y de capacitación laboral. Entre ellos se destacan actividades de arte, danza, inglés, arteterapia, educación financiera, medio ambiente y formación en normas de bomberos.
A lo largo del año, también se organizan diversas celebraciones comunitarias, como los festejos por el Día del Niño y Navidad, así como encuentros abiertos que buscan fortalecer los lazos barriales. Entre estos últimos, sobresalen las tradicionales “ravioladas”, donde vecinos y voluntarios comparten una jornada en torno a la mesa. “Los niños se sienten seguros y cuidados, como en casa de una abuela”, describen los coordinadores del espacio, sintetizando el espíritu que atraviesa cada una de sus acciones.
Al cumplirse este nuevo aniversario, desde el centro remarcaron la importancia del acompañamiento de la comunidad: “Nada de esto sería posible sin su compromiso. Gracias a cada vecina y vecino que confía. 25 años. Y vamos por muchos más”. Quienes deseen colaborar con Abuela Elvira pueden acercarse a su sede o comunicarse con el equipo a través de sus redes sociales para conocer las distintas formas de ayuda.