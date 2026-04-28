Celebraron el 25° aniversario de Centro Cultural y Educativo

Abuela Elvira cuenta con un comedor y merendero comunitario, un ropero solidario, un taller de reparación de sillas de ruedas y una amplia oferta de talleres educativos y de capacitación laboral.

El Centro Cultural, Educativo y Comedor Abuela Elvira de Villa Domínico celebró 25 años de trabajo comunitario, consolidándose como un espacio clave de contención social en el distrito de Avellaneda. “Hoy cumplimos 25 años. No es solo un número: es cada jornada compartida, cada mano tendida”, expresaron desde la organización, con sede en Carabelas 4617. En ese sentido, destacaron el rol fundamental de quienes forman parte del día a día del centro: “Desde Abuela Elvira queremos abrazar a cada persona que hizo posible este sueño enorme: quienes cocinan, quienes colaboran, quienes se acercan cada día, quienes sostienen con el cuerpo y el corazón”.