La línea 148 volvería a funcionar el próximo sábado 2 de mayo

Se desconoce cuándo volverán a funcionar otros ramales, y cuántos serán. Pero no todos volverán. De hecho, cuando se anunció el regreso de la línea 148, el 1 de este mes, se precisó que "se instrumentará un esquema de transición operativa" y que "se encuentra en análisis una propuesta de adecuación de los parámetros operativos", que llevada a la práctica en otras líneas ha consistido en la supresión de recorridos.

En los días transcurridos, Misión Buenos Aires comenzó a incorporar unidades usadas para el servicio de la 148, que según las redes sociales tienen distintos orígenes. Los usuarios se preguntan qué frecuencia tendrá, recordando que en los últimos tiempos llegó a ser de 20 o 25 minutos, por lo que circulaban con la capacidad completa y no se detenían en varias paradas.

Cabe recordar que la decisión por parte de la Secretaría de Transporte de que La Central de Vicente López se hiciera cargo de la línea significó que fuera descartada la propuesta del grupo Doscientos Ocho Transporte Automotor (DOTA), que consistía en que los ramales a Solano estuvieran a cargo de la Empresa San Vicente Sociedad Anónima de Transporte (SAT) -del grupo DOTA- y los de Varela a cargo de Expreso Quilmes (línea 98) que pertenece en partes iguales a DOTA y Sociedad Anónima Expreso Sudoeste (SAES), que tiene a su cargo la línea 85.

DOTA criticó ante la citada secretaría que La Central de Vicente López se hiciera cargo de la 148, recordando que esa dependencia estatal le adjudicó a la misma un nuevo recorrido -en referencia a la línea 197- en vez de racionalizar el corredor, y a generar la inviabilidad definitiva de la línea 148 "y la partida de defunción de El Nuevo Halcón". De tal manera hizo referencia a que desde el 1 de setiembre del año pasado, varios de los ramales de la línea 129 -que cobra una tarifa de media distancia (denominada suburbana grupo II)- se transformaron en la línea 197, con una tarifa idéntica a las de otras líneas urbanas (técnicamente, suburbana grupo I), una medida que fue impugnada por Expreso Quilmes.

Los varelenses que utilizan el transporte público, se han visto doblemente golpeados durante estos cuatro meses, ya que a la ausencia de 148 se le agregó que el servicio de trenes de la Línea General Roca (LGR) de Trenes Argentinos en el ramal Plaza Constitución-Bosques está reducido por la noche: la última formación sale de la cabecera capitalina a las 20.33. Y además registra inexplicables "baches" durante el día: por ejemplo, sale un tren de Constitución a Bosques vía Temperley a las 13.59 y el siguiente lo hace recién una hora después, a las 14.59, mientras que en torno al mediodía, parte uno de Bosques a las 11.31 y el siguiente lo hace recién 45 minutos más tarde, a las 12.16. Esos verdaderos "agujeros negros" son inexplicables para los pasajeros, ya que en horas pico hay un tren cada 12 minutos.