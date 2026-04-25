La línea 148 volvería a funcionar el próximo sábado 2 de mayo

Será un regreso sin gloria: en principio circularán solamente 2 ramales a Florencio Varela, específicamente a La Capilla y cementerio, sobre un total de 10 que aparecen en la página de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
La línea de colectivos 148, con cabecera en Plaza Constitución y ramales a San Francisco Solano y Florencio Varela, cuyos servicios se encuentran paralizados desde hace cuatro meses, volvería a circular el próximo sábado 2 de mayo, pero será un regreso sin gloria: solamente se rehabilitarían dos ramales varelenses, los que llegan hasta La Capilla y el cementerio municipal, frente a los 10 ramales que siguen apareciendo en la página de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
No se trata de información oficial, sino trascendidos que se han conocido a través de las redes sociales. Ni la Secretaría de Transporte, que el 1 de este mes anunció que "la línea 148 volverá a prestar servicio", ni la página en Instagram de Misión Buenos Aires, el nombre de fantasía que utiliza La Central de Vicente López Sociedad Anónima Comercial, que será la operadora de la línea. De hecho, el sitio en Instagram línea 148 el nuevo halcon difundió fotos de las unidades que serían utilizadas en el servicio, en algunas de las cuales se aprecia la leyenda "al servicio de la línea 148".
Misión Buenos Aires, en tanto, felicitó a los ganadores del llamativo concurso que lanzó el 10 de abril con premios por 3.500.000 pesos, para ponerle "el nombre de fantasía para la nueva operadora de la ex línea 148", que seguirá siendo la línea 148. Para sumar confusión, el anuncio del concurso y el informe de los ganadores fue ilustrado con imágenes con fondos en color amarillo y verde, que fueron característicos de El Nuevo Halcón, la empresa que dejó de estar a cargo de la línea.
Con esas imágenes, la firma perteneciente al empresario misionero Marcelo Zbikoski -hermano de Eduardo Alejandro Zbikoski, que dirige el grupo Metropol, a cargo de numerosas líneas de colectivos- reconoció que tendrá a cargo la 148. Llamativamente, en su cuenta de Instagram figuran las líneas 61, 62, 114, 143 y 129, pero no está la 197, un desprendimiento de la 129 que comenzó a funcionar en setiembre.
Se desconoce cuándo volverán a funcionar otros ramales, y cuántos serán. Pero no todos volverán. De hecho, cuando se anunció el regreso de la línea 148, el 1 de este mes, se precisó que "se instrumentará un esquema de transición operativa" y que "se encuentra en análisis una propuesta de adecuación de los parámetros operativos", que llevada a la práctica en otras líneas ha consistido en la supresión de recorridos.
En los días transcurridos, Misión Buenos Aires comenzó a incorporar unidades usadas para el servicio de la 148, que según las redes sociales tienen distintos orígenes. Los usuarios se preguntan qué frecuencia tendrá, recordando que en los últimos tiempos llegó a ser de 20 o 25 minutos, por lo que circulaban con la capacidad completa y no se detenían en varias paradas.
Cabe recordar que la decisión por parte de la Secretaría de Transporte de que La Central de Vicente López se hiciera cargo de la línea significó que fuera descartada la propuesta del grupo Doscientos Ocho Transporte Automotor (DOTA), que consistía en que los ramales a Solano estuvieran a cargo de la Empresa San Vicente Sociedad Anónima de Transporte (SAT) -del grupo DOTA- y los de Varela a cargo de Expreso Quilmes (línea 98) que pertenece en partes iguales a DOTA y Sociedad Anónima Expreso Sudoeste (SAES), que tiene a su cargo la línea 85.
DOTA criticó ante la citada secretaría que La Central de Vicente López se hiciera cargo de la 148, recordando que esa dependencia estatal le adjudicó a la misma un nuevo recorrido -en referencia a la línea 197- en vez de racionalizar el corredor, y a generar la inviabilidad definitiva de la línea 148 "y la partida de defunción de El Nuevo Halcón". De tal manera hizo referencia a que desde el 1 de setiembre del año pasado, varios de los ramales de la línea 129 -que cobra una tarifa de media distancia (denominada suburbana grupo II)- se transformaron en la línea 197, con una tarifa idéntica a las de otras líneas urbanas (técnicamente, suburbana grupo I), una medida que fue impugnada por Expreso Quilmes.
Los varelenses que utilizan el transporte público, se han visto doblemente golpeados durante estos cuatro meses, ya que a la ausencia de 148 se le agregó que el servicio de trenes de la Línea General Roca (LGR) de Trenes Argentinos en el ramal Plaza Constitución-Bosques está reducido por la noche: la última formación sale de la cabecera capitalina a las 20.33. Y además registra inexplicables "baches" durante el día: por ejemplo, sale un tren de Constitución a Bosques vía Temperley a las 13.59 y el siguiente lo hace recién una hora después, a las 14.59, mientras que en torno al mediodía, parte uno de Bosques a las 11.31 y el siguiente lo hace recién 45 minutos más tarde, a las 12.16. Esos verdaderos "agujeros negros" son inexplicables para los pasajeros, ya que en horas pico hay un tren cada 12 minutos.
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