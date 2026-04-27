Javier Milei defendió su programa económico: "Lo peor ya pasó"

Milei valoró el ajuste que llevó a cabo desde el inicio de su gestión. “Tomar deuda es inmoral, es pasarle la cuenta, a fiesta, a nuestros hijos y nietos. Es una cosa aberrante. La otra es subir impuestos: es un robo, un ataque a la propiedad. Nosotros hicimos el ajuste y eliminamos más de 24 impuestos”, lanzó.

En otro tramo de su discurso, enumeró lo que consideró los "hitos" de su administración: "Mandamos la ley de modernización laboral, sacamos déficit cero, aprobamos el acuerdo de la UE-Mercosur, aprobamos la ley de Glaciares y bajamos la edad de imputabilidad. En un mes y medio, sacamos más leyes que en los últimos 40 años. Sacamos también a 14 millones de la pobreza. No nos dejemos psicopatear por los kukas”.

Al igual que en otras exposiciones, salió al cruce de las "mentiras" del kirchnerismo. "No saben sumar dos más dos ni con un abaco, el mejor exponente es el soviético que gobierna la provincia de Buenos Aires. Néstor Kirchner dejó mas inflación de la que recibió. Y Cristina Kirchner hizo lo mismo. Y muchísima más inflación dejó Alberto Fernández”.

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Sobre la inflación, Milei dijo que hasta la elección de la Ciudad de Buenos Aires, el 18 de mayo de 2025, se estaba desplomando. Pero luego creció porque, desde su punto de vista, “la política, que jugó muy fuerte”. “Fue un sabotaje ya que se combinaron empresaurios, políticos y medios, con 11 leyes en el Congreso, para voltear el equilibrio fiscal. Pudimos resistir los ataques por la solidez del programa”, dijo elevando el tono de voz.

Para el Presidente, de acuerdo al EMAE, “la economía crece a pesar de que hicimos el ajuste más importante de la historia. Lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política contra el programa económico. Y la gente respaldó el programa: ganamos con el 41%”.

“Somos el mejor gobierno de la historia, le guste o no la izquierda”, disparó. Acto seguido, indicó que su gestión creó miles de puestos de empleo y que la reforma laboral formalizará a muchos de esos empleados sin formalización. “Somos los únicos que sacamos una ley de reforma laboral, somos los únicos que generamos trabajo. Yo soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumió, soy el Presidente que menos gana en América. El ajuste lo pagó la casta”.

El encuentro reunió a dirigentes políticos -entre ellos el expresidente Mauricio Macri- empresarios e intelectuales de la Argentina y de otros países de la región, y volvió a consolidarse como una de las principales citas del espacio liberal.