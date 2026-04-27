Javier Milei defendió su programa económico: "Lo peor ya pasó"

El Presidente valoró el ajuste realizado desde el inicio de su gestión. "No nos dejemos psicopatear por los kukas", expresó al enumerar los "hitos" de su gobierno. Y repudió "el nuevo intento de asesinato" contra Donald Trump.
El presidente Javier Milei brindó este lunes por la noche el discurso de cierre de la cena anual de la Fundación Libertad, donde volvió a manifestar su "más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato" de su par estadounidense Donald Trump. Además, defendió su plan económico y renovó sus críticas contra el kirchnerismo.
"Estamos ante un nuevo auge de la violencia política, especialmente de la izquierda de todo del mundo libre que debe ser detenida en sus inicios. Hay muchos que no aceptan perder la batalla de las ideas y en la urnas y recurren a la violencia para hacer sus ideales fallidos. Esas personas no son compatibles con la democracia y deben ser castigadas con todo el peso de la ley”, exigió el líder de la Libertad Avanza en referencia al tiroteo ocurrido en la cena a la que había asistido Trump.
“Los liberales cometimos un gran error después de la caída del muro de Berlín: creer que con la mera evidencia alcanzaba, con la sola caída era suficiente. La realidad demostró que no. Lo que hizo el Marxismo fue reconstruir y trasladar la lucha de clases a otro tipo de debates en la sociedad”, dijo el mandatario, que fue acompañado por su hermana Karina y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Milei valoró el ajuste que llevó a cabo desde el inicio de su gestión. “Tomar deuda es inmoral, es pasarle la cuenta, a fiesta, a nuestros hijos y nietos. Es una cosa aberrante. La otra es subir impuestos: es un robo, un ataque a la propiedad. Nosotros hicimos el ajuste y eliminamos más de 24 impuestos”, lanzó.
En otro tramo de su discurso, enumeró lo que consideró los "hitos" de su administración: "Mandamos la ley de modernización laboral, sacamos déficit cero, aprobamos el acuerdo de la UE-Mercosur, aprobamos la ley de Glaciares y bajamos la edad de imputabilidad. En un mes y medio, sacamos más leyes que en los últimos 40 años. Sacamos también a 14 millones de la pobreza. No nos dejemos psicopatear por los kukas”.
Al igual que en otras exposiciones, salió al cruce de las "mentiras" del kirchnerismo. "No saben sumar dos más dos ni con un abaco, el mejor exponente es el soviético que gobierna la provincia de Buenos Aires. Néstor Kirchner dejó mas inflación de la que recibió. Y Cristina Kirchner hizo lo mismo. Y muchísima más inflación dejó Alberto Fernández”.
Sobre la inflación, Milei dijo que hasta la elección de la Ciudad de Buenos Aires, el 18 de mayo de 2025, se estaba desplomando. Pero luego creció porque, desde su punto de vista, “la política, que jugó muy fuerte”. “Fue un sabotaje ya que se combinaron empresaurios, políticos y medios, con 11 leyes en el Congreso, para voltear el equilibrio fiscal. Pudimos resistir los ataques por la solidez del programa”, dijo elevando el tono de voz.
Para el Presidente, de acuerdo al EMAE, “la economía crece a pesar de que hicimos el ajuste más importante de la historia. Lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política contra el programa económico. Y la gente respaldó el programa: ganamos con el 41%”.
“Somos el mejor gobierno de la historia, le guste o no la izquierda”, disparó. Acto seguido, indicó que su gestión creó miles de puestos de empleo y que la reforma laboral formalizará a muchos de esos empleados sin formalización. “Somos los únicos que sacamos una ley de reforma laboral, somos los únicos que generamos trabajo. Yo soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumió, soy el Presidente que menos gana en América. El ajuste lo pagó la casta”.
El encuentro reunió a dirigentes políticos -entre ellos el expresidente Mauricio Macri- empresarios e intelectuales de la Argentina y de otros países de la región, y volvió a consolidarse como una de las principales citas del espacio liberal.
comentar