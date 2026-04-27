Andrea Rincón recordó su encuentro íntimo con Messi y dio detalles de la noche: "Al otro día hizo un gol"

La actriz volvió a hablar de su vínculo con el capitán de la Selección y aclaró cómo era su situación personal en ese momento. “Era un pibe joven. Todos tenemos historia”, expresó.
Andrea Rincón volvió a quedar en el centro de la escena tras recordar su encuentro con Lionel Messi en una charla con el streamer Martín Cirio. “Me van a dar por todos lados”, anticipó la actriz antes de contar la anécdota que, según explicó, ocurrió cuando tenía 24 años y el futbolista aún no tenía la exposición global actual.
En ese contexto, resumió el episodio como algo que sucedió “en otra vida”, marcando la distancia temporal con el presente.
Durante el relato, Rincón compartió uno de los momentos más comentados de la historia. “Cuando lo vi le dije: ‘Yo traigo suerte’. Al otro día hizo un gol”, afirmó entre risas. Además, sumó en tono distendido: “Ya había tomado unas copitas de más”.
En otro tramo de la charla, y ante una pregunta directa de Cirio, respondió sin rodeos: “Sí”, al ser consultada sobre el físico del futbolista, manteniendo el estilo frontal que la caracteriza.
La actriz también hizo énfasis en una aclaración que consideró clave para evitar interpretaciones. “Él no estaba con Antonela, no le fue infiel, lo sé porque me habían llamado muchos periodistas. Así que no mentí y no miento”, aseguró. En ese sentido, buscó despejar cualquier polémica vinculada a la actual pareja del capitán argentino, hoy consolidada y con una fuerte exposición pública.
Rincón recordó también que no es la primera vez que habla del tema y que incluso tuvo repercusiones personales. “Estoy bloqueada, así que no puedo ver nada”, había contado tiempo atrás sobre su vínculo con las redes sociales del futbolista, aunque luego relativizó: “No quiero que me desbloquee, no me interesa”.
Asimismo, reflexionó sobre el contexto de aquel momento. “Era un pibe joven. Todos tenemos historia”, sostuvo, y agregó: “Hoy no creo que Lio haga esas cosas, tiene una familia formada, consagrada, hermosa”, ubicando el episodio como parte de una etapa pasada.
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