Andrea Rincón recordó su encuentro íntimo con Messi y dio detalles de la noche: "Al otro día hizo un gol"

La actriz también hizo énfasis en una aclaración que consideró clave para evitar interpretaciones. “Él no estaba con Antonela, no le fue infiel, lo sé porque me habían llamado muchos periodistas. Así que no mentí y no miento”, aseguró. En ese sentido, buscó despejar cualquier polémica vinculada a la actual pareja del capitán argentino, hoy consolidada y con una fuerte exposición pública.

Así contó Andrea Rincón su vínculo con Messi

Embed Andrea Rincón en el stream de Martin Cirio: "Cuando estuve con Messi el no estaba con Antonella. Es más lo se porque periodistas me llamaron y me dijeron que estaba solo. NO MIENTO" pic.twitter.com/flzcbybgx7 — bad girl (@xcjlsj) April 27, 2026

Rincón recordó también que no es la primera vez que habla del tema y que incluso tuvo repercusiones personales. “Estoy bloqueada, así que no puedo ver nada”, había contado tiempo atrás sobre su vínculo con las redes sociales del futbolista, aunque luego relativizó: “No quiero que me desbloquee, no me interesa”.

Asimismo, reflexionó sobre el contexto de aquel momento. “Era un pibe joven. Todos tenemos historia”, sostuvo, y agregó: “Hoy no creo que Lio haga esas cosas, tiene una familia formada, consagrada, hermosa”, ubicando el episodio como parte de una etapa pasada.