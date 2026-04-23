Kicillof inauguró un Centro Municipal de Cuidado Familiar y Comunitario en Avellaneda

Mediante una inversión de 3.920 millones de pesos, el nuevo centro cuenta con una superficie de 400 metros cuadrados en los que se distribuyen seis consultorios de atención general, uno odontológico, uno ginecológico, vacunatorio, SUM y oficinas administrativas.

Por su parte, Kreplak remarcó: “En un escenario nacional que dificulta el desarrollo de políticas públicas, la Provincia elige no detenerse y continúa inaugurando centros de salud para fortalecer su sistema sanitario: en estos espacios, el derecho a la salud deja de ser una expectativa y se convierte en una realidad”.

En tanto, Ferraresi sostuvo: “La salud tiene que ver con el bienestar físico, psíquico y social, pero además debe contar con una mirada de desarrollo humano: la atención primaria es una herramienta clave para mejorar la vida de nuestros vecinos”.

La institución lleva el nombre del doctor Fariña en reconocimiento a su trayectoria en la implementación de políticas públicas en salud; y beneficiará a más de 4.000 vecinos de Villa Inflamable. “La atención primaria no solo tiene como objetivo curar a los vecinos y vecinas que se acercan a la unidad, sino fundamentalmente promocionar la prevención y los cuidados de la población”, remarcó Fariña.

Por último, Kicillof remarcó: “Frente a esta crisis provocada por las políticas económicas del Gobierno nacional, venimos a Avellaneda a poner un nuevo centro de salud a disposición del barrio para dejar en claro que hay otro camino”. “El futuro no se construye con crueldad ni con un ajuste perpetuo, se construye garantizando derechos y progreso para todos y todas”, concluyó.

Posteriormente, al encabezar el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro Educación en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda, junto al ex director de Cultura y Educación Alberto Sileoni y el intendente local, Jorge Ferraresi, el gobernador aseveró que “el enorme ataque contra la educación pública no tiene únicamente un móvil presupuestario, apunta también contra un eje central de nuestro pueblo: la posibilidad de construir una sociedad más justa, con igualdad y soberanía”.

Añadió que “el Gobierno nacional quiere torcer el destino de los argentinos y, para eso, apuesta a un país sin industria, sin valor agregado ni ciencia y tecnología. Ante eso, repetimos una y otra vez que no hay libertad sin justicia social, y no hay justicia social sin un Estado eficaz y eficiente”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Defendemos la educación pública y acompañamos la lucha de los estudiantes y los trabajadores porque queremos una Argentina con desarrollo e inclusión, que les dé dignidad a los 47 millones de argentinos”.

En ese sentido, Kicillof remarcó: “Tenemos un Presidente que no solo está ajustando, sino aplicando una política criminal contra la educación: necesitamos menos escuela austríaca y más escuela pública argentina”. “Por eso, en la Provincia estamos llevando adelante la transformación del sistema educativo: finalizamos 8.500 obras de infraestructura, inauguramos el equivalente a mil escuelas nuevas y extendimos la jornada escolar”, detalló.

“No alcanza con protestar y resistir, estamos acá para construir un horizonte distinto. Defender la escuela pública es aceptar que tiene problemas, pero que ninguno de ellos se resuelve recortando los presupuestos”, subrayó el mandatario bonaerense y señaló: “Por el contrario, se necesita mayor inversión y compromiso: tenemos que transformar la educación pública en favor de una Argentina productiva y soberana”.

Asimismo, Kicillof afirmó: “Nuestra tarea es ofrecer un proyecto de crecimiento que entusiasme a nuestro pueblo y que dispute contra una derecha que solo propone el abandono”. “Mientras ellos insultan y mienten, nosotros tenemos una responsabilidad: mostrar que hay otro camino y que tenemos la resolución de construirlo militando, escuchando y proponiendo un futuro mejor para todos y todas”.

Por su parte, Sileoni subrayó: “El Gobierno nacional está ausente y abandonó al sistema educativo en todo el país, pero no vinimos a este espacio solo a narrar el daño: estamos para generar propuestas diferentes porque la mejor manera de defender la educación pública es trabajando para transformarla”.

“Estamos convencidos de que la escuela es el mejor lugar para que los pibes y pibas produzcan su pensamiento crítico y la herramienta más eficaz de movilidad social ascendente”, remarcó Ferraresi.