Deportista de Lanús, la sensación del patinaje artístico argentino

"Me siento muy orgullosa de ella, desde siempre le dije que confiara en sí misma, que iba a poder llevarse lo más preciado, el oro. Ella tiene 17 años y con su corta carrera en el patinaje logró lo que se propuso y va por más. Quedó clasificada a la final en agosto, de los nacionales y van las mejores patinadoras de la Argentina, y ni hablar de la Copa Orlando, por lo que ya estamos haciendo colectas para ayudarla a viajar en enero a Estados Unidos", confió Grieco a este medio.