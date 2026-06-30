Deportista de Lanús, la sensación del patinaje artístico argentino

Rocío Romero obtuvo la medalla de oro en la categoría Promocionales en el Campeonato Panamericano y logró la clasificación a la Copa Orlando, a disputarse en Estados Unidos.
La deportista lanusense Rocío Romero es la sensación del patinaje artístico argentino, ya que fue medalla de oro en la categoría Promocionales en el Campeonato Panamericano de Patín en Buenos Aires, tras una enorme preparación en el Club Colón de Temperley y junto a la entrenadora Belén Grieco, quien ha sabido cosechar pergaminos, logró la clasificación a la Copa Orlando, a disputarse en Estados Unidos en enero de 2027. "La alegría es inmensa, desde que comencé el Panamericano mi objetivo fue la medalla dorada, porque persigo mi sueño de competir en el exterior", detalló la joven campeona.
El patinaje artístico de la región cotiza en bolsa y Romero con Grieco alcanzaron un logro colectivo que le da prestigio al Club Colón, que ya festejó campeonatos nacionales de la mano de la joven nacida en Lanús, en otras categorías
"Me siento muy orgullosa de ella, desde siempre le dije que confiara en sí misma, que iba a poder llevarse lo más preciado, el oro. Ella tiene 17 años y con su corta carrera en el patinaje logró lo que se propuso y va por más. Quedó clasificada a la final en agosto, de los nacionales y van las mejores patinadoras de la Argentina, y ni hablar de la Copa Orlando, por lo que ya estamos haciendo colectas para ayudarla a viajar en enero a Estados Unidos", confió Grieco a este medio.
En el equipo también esta Brisa Shinzato, quien logró el podio, al alcanzar la medalla de bronce: "Ella también sobresale hace rato y brilló en torneos nacionales y sudamericanos. Irina Randall finalizó octava y tuvo una actuación destacada además", subrayó Grieco.
"Ahora estoy a pleno preparándome para finales de los Nacionales y luego para ir por la gloria a Orlando. No tengo palabras para medir tanta felicidad y esfuerzo", dijo Rocío.