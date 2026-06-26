Rendirán homenaje a Maradona con un partido

“La conmemoración impulsada por la UNLa busca precisamente volver a unir dos símbolos profundamente arraigados en la memoria colectiva argentina: la causa Malvinas y la figura de Maradona”, argumentaron. Como se mencionó, el partido homenaje contará con la participación de veteranos de la Guerra de Malvinas, integrantes del Club Estrellas Unidas de Fiorito y futbolistas de la Selección Argentina Senior.

Entre los jugadores que integrarán el combinado nacional se encuentran José Ismael Mencho Medina Bello, José “Pepe” Basualdo, Jorge Vivaldo, Adrián González, Luis Escobedo -veterano de guerra-, Mario Marcelo, Maximiliano Chueco Blanco, Jorge Gordo Cordón, Orlando Romero, Jorge Laurino y Néstor Lo Tártaro. Por parte de Estrellas Unidas de Fiorito participarán Rubén Miranda, vicepresidente de la institución; Luis Cuéllar, delegado general de infantiles; Juan Carlos Ramírez y Héctor Armando Mansilla, referentes del club donde Diego dio sus primeros pasos futbolísticos.

En ese marco, el director del Observatorio Malvinas de la UNLa y excombatiente César Trejo destacó la profunda relación entre la causa Malvinas y la figura de Maradona. “Malvinas argentinas y Diego son un solo corazón que late a toda hora de La Quiaca a la Antártida”, expresó al referirse a la iniciativa que busca volver a reunir dos componentes esenciales de la identidad nacional.

Trejo explicó además que el proyecto se fortaleció gracias al vínculo establecido con los amigos de la infancia de Maradona en Villa Fiorito. “Para poder concretar nuestro homenaje a Diego y su gol más emblemático nos dieron un empujón decisivo los amigos de su infancia, quienes nos recibieron con calidez en el club Estrellas Unidas. Entablamos una gran amistad y surgió la idea de crear un recorrido turístico por los lugares que transitó el Pelusa”, señaló.

La actividad se inscribe dentro del proyecto “Malvinas no se mancha”, impulsado por el Observatorio Malvinas de la UNLa junto a organizaciones de veteranos de guerra, que promueve actividades deportivas, culturales y comunitarias orientadas a fortalecer la memoria colectiva y la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Durante los últimos meses, la iniciativa impulsó encuentros deportivos entre excombatientes, clubes barriales e instituciones del sur del conurbano bonaerense, combinando la práctica deportiva con acciones solidarias y espacios de reflexión. Trejo también advirtió sobre la necesidad de sostener la cuestión Malvinas como una política de memoria y soberanía.

“El tema Malvinas está hoy vaciado de sentido y no se vincula con la política internacional. Su negación permea en el sistema educativo, pese a que es una expresión cultural profunda de nuestra identidad. Hay que entender que Malvinas pasó a ser una zona de disputa de las grandes potencias”, afirmó César Trejo.