Rendirán homenaje a Maradona con un partido

En el Club Lanús, organizado por la universidad con sede en ese distrito, veteranos de la Guerra de Malvinas y el Club Estrellas Unidas de Fiorito. La entrada será un alimento no perecedero.
Con el objetivo de homenajear a Diego Armando Maradona a 40 años del Gol del Siglo ante Inglaterra, veteranos de la Guerra de Malvinas, la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y Estrellas Unidas de Fiorito realizarán una actividad especial este domingo desde las 11 en la cancha de Club Atlético Lanús
Precisamente, a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica y del Observatorio Malvinas de la UNLa, junto con la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires, la Confederación Argentina de Combatientes de Malvinas y el Club Atlético Lanús, realizará el partido “Malvinas rinde homenaje a Maradona”.
El encuentro tendrá lugar a las 11 en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez (Ramón Cabrero 2007) y reunirá a veteranos de guerra, exfutbolistas de la Selección Argentina Senior e integrantes de Estrellas Unidas de Fiorito, el club del barrio donde transcurrió la infancia del máximo ídolo del fútbol argentino. La entrada consistirá en la donación de un alimento no perecedero destinado a la Fundación Club Atlético Lanús.
Mediante un comunicado, desde la institución educativa recordaron que el lunes se cumplieron exactamente 40 años del denominado “Gol del Siglo”, la inolvidable conquista que Maradona convirtió frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986. Aquella jugada comenzó en campo propio, cuando Diego recibió la pelota cerca de la mitad de la cancha y recorrió más de cincuenta metros dejando en el camino a cinco futbolistas ingleses y al arquero Peter Shilton antes de definir al gol. La acción fue elegida posteriormente como el mejor gol en la historia de los Mundiales y adquirió un significado especial para la sociedad argentina al producirse apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas.
“La conmemoración impulsada por la UNLa busca precisamente volver a unir dos símbolos profundamente arraigados en la memoria colectiva argentina: la causa Malvinas y la figura de Maradona”, argumentaron. Como se mencionó, el partido homenaje contará con la participación de veteranos de la Guerra de Malvinas, integrantes del Club Estrellas Unidas de Fiorito y futbolistas de la Selección Argentina Senior.
Entre los jugadores que integrarán el combinado nacional se encuentran José Ismael Mencho Medina Bello, José “Pepe” Basualdo, Jorge Vivaldo, Adrián González, Luis Escobedo -veterano de guerra-, Mario Marcelo, Maximiliano Chueco Blanco, Jorge Gordo Cordón, Orlando Romero, Jorge Laurino y Néstor Lo Tártaro. Por parte de Estrellas Unidas de Fiorito participarán Rubén Miranda, vicepresidente de la institución; Luis Cuéllar, delegado general de infantiles; Juan Carlos Ramírez y Héctor Armando Mansilla, referentes del club donde Diego dio sus primeros pasos futbolísticos.
En ese marco, el director del Observatorio Malvinas de la UNLa y excombatiente César Trejo destacó la profunda relación entre la causa Malvinas y la figura de Maradona. “Malvinas argentinas y Diego son un solo corazón que late a toda hora de La Quiaca a la Antártida”, expresó al referirse a la iniciativa que busca volver a reunir dos componentes esenciales de la identidad nacional.
Trejo explicó además que el proyecto se fortaleció gracias al vínculo establecido con los amigos de la infancia de Maradona en Villa Fiorito. “Para poder concretar nuestro homenaje a Diego y su gol más emblemático nos dieron un empujón decisivo los amigos de su infancia, quienes nos recibieron con calidez en el club Estrellas Unidas. Entablamos una gran amistad y surgió la idea de crear un recorrido turístico por los lugares que transitó el Pelusa”, señaló.
La actividad se inscribe dentro del proyecto “Malvinas no se mancha”, impulsado por el Observatorio Malvinas de la UNLa junto a organizaciones de veteranos de guerra, que promueve actividades deportivas, culturales y comunitarias orientadas a fortalecer la memoria colectiva y la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
Durante los últimos meses, la iniciativa impulsó encuentros deportivos entre excombatientes, clubes barriales e instituciones del sur del conurbano bonaerense, combinando la práctica deportiva con acciones solidarias y espacios de reflexión. Trejo también advirtió sobre la necesidad de sostener la cuestión Malvinas como una política de memoria y soberanía.
“El tema Malvinas está hoy vaciado de sentido y no se vincula con la política internacional. Su negación permea en el sistema educativo, pese a que es una expresión cultural profunda de nuestra identidad. Hay que entender que Malvinas pasó a ser una zona de disputa de las grandes potencias”, afirmó César Trejo.
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