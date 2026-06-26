Restringen el servicio del ramal Korn del Roca esta noche y mañana a primera hora

El ultimo tren normal será el que saldrá 20.56 de Constitución a Korn. El de 21.12, que termina en Burzaco, se extenderá a Korn. El de 21.28, que llega a Korn, terminará en Glew. El de 21.44, que también llega por itinerario a Korn, concluirá en Burzaco. Y se cancelarán los servicios de las 22 a Burzaco, 22.16 y 22.32 a Korn y 22.48 a Glew. Mañana sábado, el primer tren de Constitución a Korn saldrá a las 4.50: el de 4.10 llegará solamente a Temperley y el de 4.30 será cancelado.