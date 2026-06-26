Restringen el servicio del ramal Korn del Roca esta noche y mañana a primera hora

El último tren a la cabecera ubicada en el partido de San Vicente partirá de Constitución esta noche a las 21.12, y el primero en sentido contrario saldrá el sábado a las 5.58. La novedad fue difundida recién este viernes al mediodía.
El servicio de trenes de la Línea General Roca (LGR) del ramal Plaza Constitución-Alejandro Korn finalizará este viernes casi 90 minutos antes de lo habitual y mañana comenzará 40 minutos después de lo acostumbrado, según informó Trenes Argentinos a través de su Aplicación recién hoy al mediodía, aunque la información había trascendido ayer a través de redes sociales. Como justificativo se indicó la realización de obras, pero no se precisaron cuáles serán.
El ultimo tren normal será el que saldrá 20.56 de Constitución a Korn. El de 21.12, que termina en Burzaco, se extenderá a Korn. El de 21.28, que llega a Korn, terminará en Glew. El de 21.44, que también llega por itinerario a Korn, concluirá en Burzaco. Y se cancelarán los servicios de las 22 a Burzaco, 22.16 y 22.32 a Korn y 22.48 a Glew. Mañana sábado, el primer tren de Constitución a Korn saldrá a las 4.50: el de 4.10 llegará solamente a Temperley y el de 4.30 será cancelado.
En sentido contrario, hoy la última formación de Korn a Constitución saldrá a las 22.13: se cancelará el de 22.45. Mañana, la primera de Korn saldrá a las 5.58, cancelándose las salidas previstas a las 4.38, 4.58, 5.18 y 5.38: este último en el tramo hasta Glew, de donde saldrá a las 5.48.
Se desconoce si el recorte de servicios se debe a la reparación del sistema de alimentación eléctrica de los trenes -denominado catenaria- cuya caída sobre una formación en la noche del viernes pasado entre Glew y Guernica provocó la interrupción del servicio que se proloingó durante varias horas.
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