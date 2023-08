Emotiva despedida a la perrita rescatista Uma

La noticia de la partida de la can ovejera belga malinois de 13 años, a causa de un tumor, no sólo conmocionó al distrito, sino que a toda la comunidad bomberil tanto provincial como nacional, ya que diferentes asociaciones compartieron su pesar y solidaridad para con los lanusenses a través de sentidas publicaciones en redes sociales, mensajes y llamados.

Desde que llegó a la institución ubicada en Lanús, a los 2 años, tuvo como compañero a su guía Pedro Miranda con quien compartió una vida más allá de lo profesional. "Era una integrante más de mi familia", la recordó en diálogo con El Sureño al revelar que los animales entrenados y abocados al auxilio no viven en los establecimientos, sino que "en la casa de uno con todos los seres queridos".

Visiblemente emocionado, subrayó que "con tan solo mirarnos nos entendíamos, hacíamos un gran equipo, ambos no nos fijábamos en cómo era y en qué pensaba la persona a la que debíamos asistir. Solamente cumplíamos con nuestra labor". "Uma siempre estaba predispuesta, tenía un gran entrenamiento. Te lo puedo resumir diciendo que ella se ponía la camiseta", sintetizó.

Consultado por el futuro, Miranda reflexionó en menos de un segundo y con un tono realmente emotivo contestó: "Hay que seguir, uno no sabe cuándo una persona necesita de nuestra ayuda. No obstante, debo resaltar que dejó un gran legado y que también estamos entrenando a otros perros, incluida a su hija Dany".

Sobre la repercusión que tuvo la muerte de su fiel compañera, el servidor público afirmó: "Aún no lo puedo creer, nunca pensé que iba a tener tanta llegada lo que sucedió. Me resultó sorprendente ver los posteos ni hablar de las llamadas o mensajes que me enviaron".

"Ella partió al cielo el domingo y la despedimos con honores en el lugar donde nació, se crió, hizo sus formaciones y con la cual trabajó: Asociación Civil Escuela de Catástrofe de la República Argentina", informó.

Reconocida internacionalmente

Uma y Pedro concretaron tareas de rescate, además de la región, en el interior del territorio nacional, como en el Impenetrable chaqueño, y hasta en México, donde una vez realizó su trabajo durante 72 horas seguidas tras un sismo. "Allí, recibió un reconocimiento especial por parte de la Embajada Argentina en ese país", contó Pedro.

"Aprobó numerosos exámenes y recibió muchas certificaciones, hasta internacionales, estaba preparada para actuar en el llano, en la altura -hay una foto donde está a bordo de un helicóptero- y en escombros. Era un todo terreno y tenía mucho compañerismo con todo el mundo", concluyó.