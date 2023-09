Exigen justicia por joven asesinado en Lanús

Indignación, bronca y temor son las sensaciones principales que tienen los allegados de la víctima, los cuales poseen un dato que preocupa: la acusada estuvo prófuga desde el momento del hecho, y recién se entregó en mayo del año pasado. Habían ofrecido una recompensa millonaria para dar con su paradero. Fue una de las mujeres más buscadas del país.

La implicada es una ex jugadora de fútbol femenino del Club San Lorenzo de Almagro, Brisa Ayelén Acebey, sobre la que pesa el cargo de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. No obstante, todavía no hay fecha de juicio oral y la expectativa de que le otorguen prisión definitiva empieza a desvanecerse en los seres queridos de Dylan.

Sin ser notificados oficialmente, los conocidos de Robledo se anoticiaron del beneficio domiciliario mediante las redes sociales. Así lo hizo saber su hermana, Gabriela, quien contó que se enteró porque "una chica subió una foto con ella (con la acusada), felicitándola porque estaba en la calle".

Sin embargo, tampoco le comunicaron del cambio de fiscal en la causa. "La liberaron una semana antes de las elecciones (las PASO). Según el abogado de la mamá de Dylan, él tampoco sabía nada y cuando consultó le dijeron que cambió el fiscal y le dieron la domiciliaria".

En diálogo con DiarioConurbano.com, Gabriela remarcó: "Ella tiene que esperar el juicio presa, pero anda libre por la calle. Se saca fotos como si nada. No tenemos un argumento de por qué ella espera el juicio en la casa".

El homicidio ocurrió en la noche del 19 de septiembre de 2021, cuando el joven salió con las mellizas Brisa y Priscila Acebey y un amigo, que además era primo de las hermanas hacia una celebración que se llevaba a cabo en un galpón de Lanús. Pasada la madrugada, se fueron a otra fiesta en una casa de Talcahuano al 3600.

Todo parecía normal, hasta que Brisa empuñó un arma de fuego y comenzó a disparar hacia otras personas como si fuese un juguete, tras tirar gas pimienta. Lamentablemente, uno de los balazos salió e impactó en la cabeza de Dylan, quien murió casi en el acto.

Después de 8 meses de no estar en el radar de las fuerzas de seguridad, en mayo del año pasado, Brisa se entregó a la Policía. Es más, días antes, el Ministerio de Seguridad bonaerense ofreció una recompensa de 5 millones de pesos por datos para detenerla. En tanto, su hermana que también estaba en la causa, según contó Gabriela, ella "quedó libre. Nunca estuvo presa".

Durante la instrucción la causa estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús y una vez elevada a juicio oral se radicó en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Avellaneda.