Larroque propuso a Ferraresi como candidato gobernador bonaerense

Ante una multitud de representantes de clubes de barrio, el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque, expresó: "Lo que hicieron Axel (Kicillof) y Jorge (Ferraresi) es más que épico, es milagroso. Tenemos que poner en la Rosada a un hombre que tenga la sensibilidad necesaria para devolverle la alegría al pueblo. Para nosotros ese hombre es Axel. Y para continuar esta enorme gestión en la Provincia de Buenos Aires seguro hay muchos compañeros y compañeras, pero si hay uno que lo merece, es Jorge Ferraresi".