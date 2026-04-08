Sureño

Larroque propuso a Ferraresi como candidato gobernador bonaerense

Tras inaugurar dos sedes del Programa Envión y la flamante Liga Deportiva Municipal.

Ante una multitud de representantes de clubes de barrio, el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque, expresó: "Lo que hicieron Axel (Kicillof) y Jorge (Ferraresi) es más que épico, es milagroso. Tenemos que poner en la Rosada a un hombre que tenga la sensibilidad necesaria para devolverle la alegría al pueblo. Para nosotros ese hombre es Axel. Y para continuar esta enorme gestión en la Provincia de Buenos Aires seguro hay muchos compañeros y compañeras, pero si hay uno que lo merece, es Jorge Ferraresi".

Envión es un programa de acompañamiento a adolescentes de barrios populares, creado en Avellaneda hace 20 años y luego extendido a la Provincia. Además de inaugurar las dos nuevas sedes, Larroque y Ferraresi firmaron convenios para aumentar las becas que financia el gobierno bonaerense y para el fortalecimiento de la infraestructura urbana en la ciudad.

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