Diputados: convocan a sesión para debatir la reforma de la ley de Glaciares

La iniciativa ya fue aprobada en el Senado el pasado 26 de febrero, con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, lo que allanó el camino para su tratamiento definitivo en Diputados.

El impulso legislativo llega después de una audiencia pública de gran magnitud, realizada tras el fin de semana largo de marzo. Más de 102 mil personas se inscribieron para participar, aunque menos de 400 lograron exponer durante las dos jornadas desarrolladas en el Anexo de la Cámara baja.

El volumen de inscriptos marcó un hecho inédito en este tipo de instancias y reflejó el alto nivel de interés que genera la reforma.