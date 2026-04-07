Los mensajes de los hinchas de Colón para Ignacio Lago, después de que presentó a su novio

ignacio lago - colón

“No necesita de los medios, nosotros ya estamos acostumbrados a que Nacho Lago sea noticia”, posteó otro hincha junto a un video con las mejores jugados del futbolista del elenco santafesino. “Un crack dentro y fuera de la cancha”, respondió otro fanático.

En la presente temporada, Lago acumula tres tantos en el torneo con el conjunto santafesino. Colón lidera la Zona A de la Primera Nacional con 14 unidades, producto de cuatro triunfos, dos igualdades y una caída. Estos números le permitieron afirmarse como una de las figuras del equipo. “Ellos no saben que Nacho Lago además de ser un tipazo total es el mejor jugador del plantel hace tres años”, escribió otro usuario. “Tipazo Nacho Lago. Conocemos su historia desde que llegó al club en 2024, se lo quiere y se lo banca. El mejor jugador en estos tres años en el club”, sumó otro simpatizante.

Ignacio Lago nació el 5 de agosto de 2002 en Isidro Casanova y juega como extremo o delantero. Se formó en las divisiones inferiores de Almirante Brown y debutó en Primera en 2018 con tan solo 15 años, convirtiéndose en el futbolista más joven en hacerlo en la historia de la institución. Luego de disputar 31 encuentros y marcar tres goles, fue transferido en septiembre de 2020 a Talleres de Córdoba, donde alternó presencias en la máxima categoría con cesiones a otros equipos.

En 2021, Lago tuvo un paso por el Tlaxcala FC de México, donde jugó 16 partidos y convirtió cinco goles. Más tarde, en 2022, formó parte del plantel de San Martín de San Juan, con 16 presencias y cuatro tantos. Durante 2023 vistió la camiseta de Atlético Rafaela, acumulando 33 partidos y cinco goles. Ya en 2024, llegó a préstamo a Colón de Santa Fe en la Primera Nacional, donde rápidamente se ganó un lugar importante dentro del equipo.

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El presidente de Colón, José Alonso, aseguró que la institución ya comenzó las negociaciones para extender el vínculo de Lago hasta 2027: “Hay un acuerdo, faltan delinear algunas cositas que tengo que hablar con el representante. Si todo va bien, estaríamos muy cerca. Es un jugador importante que Colón no necesita perder, es un chico muy integrado al plantel, aparte se siente cómodo en Colón. Yo creo que es interesante que nos acompañe”.

En diálogo con Sangre y Luto, Lago expresó su sorpresa y emoción al ver el mensaje de su pareja: “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Lo que sentimos lo tratamos de expresar”. También reconoció que no percibió la preparación de la sorpresa: “No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial”.