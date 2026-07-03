Misa por las víctimas del doble terremoto de Venezuela en la Catedral de Avellaneda

Al concluir la Eucaristía, el párroco de la Catedral, padre Gabriel Luciano Favero, hizo entrega de la capilla peregrina de la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela, con el fin de que recorra los hogares de las familias venezolanas de la diócesis. “Esta iniciativa permitirá que la oración por las víctimas y sus familias continúe en cada comunidad y hogar, fortaleciendo los vínculos de fe, esperanza y fraternidad entre los fieles, como un signo concreto de cercanía con el pueblo venezolano en medio de la adversidad”, afirmaron las autoridades eclesiásticas.