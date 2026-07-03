Misa por las víctimas del doble terremoto de Venezuela en la Catedral de Avellaneda

Al concluir el encuentro, el párroco Gabriel Luciano Favero, hizo entrega de la capilla peregrina de la Virgen de Coromoto, patrona del país caribeño.
La comunidad de la Diócesis de Avellaneda-Lanús celebró una misa en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción junto a los fieles venezolanos residentes en la región, con el propósito de elevar una oración por las víctimas del doble terremoto ocurrido en Venezuela. Durante la celebración eucarística se rezó por el eterno descanso de las personas fallecidas, por quienes permanecen desaparecidos, por las familias damnificadas y por todos aquellos que padecen las consecuencias de esta tragedia.
Asimismo, se pidió a Dios que conceda fortaleza y consuelo a quienes atraviesan el dolor por la pérdida de sus seres queridos, y esperanza a quienes aguardan noticias de sus familiares. En un clima de profunda fe y solidaridad, la comunidad encomendó especialmente al pueblo venezolano a la intercesión de San José Gregorio Hernández, el primer santo venezolano, cuya imagen es venerada en la Catedral de Avellaneda-Lanús. Los presentes elevaron sus plegarias para que su protección y cercanía acompañen a quienes sufren este difícil momento.
Al concluir la Eucaristía, el párroco de la Catedral, padre Gabriel Luciano Favero, hizo entrega de la capilla peregrina de la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela, con el fin de que recorra los hogares de las familias venezolanas de la diócesis. “Esta iniciativa permitirá que la oración por las víctimas y sus familias continúe en cada comunidad y hogar, fortaleciendo los vínculos de fe, esperanza y fraternidad entre los fieles, como un signo concreto de cercanía con el pueblo venezolano en medio de la adversidad”, afirmaron las autoridades eclesiásticas.