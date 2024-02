San Telmo tiene revancha en casa y quiere superar a Gimnasia y Tiro de Salta

El Candombero tuvo un debut esquivo en la provincia norteña y ahora confía en cambiar la dinámica cuando se vea las caras con un rival complicado, que supo debutar con una alegría, pues despachó a Chaco For Ever en su campo.

Por lo pronto, el técnico Alfredo Grelak deberá realizar un cambio obligatorio en la alineación, ya que en la actuación pasada se fue expulsado por doble amonestación el volante Emiliano Franco, y analiza opciones para reemplazarlo.

"Vamos a enfrentar a un equipo que viene de ganar un torneo tan duro como el Federal A, con un gran entrenador –Rubén Forestello- al cual respeto y quiero", señaló el DT del Azul y Celeste, en relación al desafío que se asoma en el calendario.

Y añadió, en declaraciones al portal Sólo Ascenso: "Será un partido donde tendremos que ejercer una gran presión y generar duelos, porque, si queremos obtener un resultado favorable, hay que ganarlos en todo el campo de juego".

En tanto, el protagonista puso el foco en lo que ocurrió en el arranque del itinerario, con el tropezón por la mínima diferencia frente a Mitre, el anterior equipo que comandó en la categoría. "Fue un partido parejo donde la expulsión de Emiliano (Franco) fue un condicionante. No tengo dudas de que si continuábamos once contra once el resultado no iba a ser el que se dio", analizó.

Y resaltó, ya en el plano general: "El equipo está muy bien, adaptándose cada día más a la idea de juego. Tenemos que seguir sumando trabajo para perfeccionar y mejorar en todos los detalles que hoy soy tan importantes ante tanta paridad".