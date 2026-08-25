Celebraron un siglo del Teatro Maipú de Banfield

Se cumplió un siglo de la inauguración del Teatro Maipú de Banfield, y como aquella primera vez con una función de la ópera La Boheme, de Giacomo Puccini, que se repetirá el sábado a las 20. La sala, un ícono de la identidad cultural del Sur del Gran Buenos Aires, reafirma su rol como punto de encuentro entre el arte independiente, las grandes producciones teatrales y las entidades de la región. Fundado en 1926 e impulsado por la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Banfield, nació como un refugio de contención, expresión artística y reunión para la colectividad italiana y la comunidad local. Ubicado en Maipú 380, a lo largo de un siglo consolidó una variada oferta que abarca obras de teatro, conciertos musicales, muestras de danza, ciclos de cine y galas benéficas de escuelas e instituciones de la zona.