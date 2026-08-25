Veteranos de Malvinas se reunieron con el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense

Agradecieron a Mariano Cascallares la reforma de la Ley 15.386, que amplía el alcance del Régimen Previsional Especial y contempla el acceso al beneficio a más de 400 ex combatientes.
Integrantes de la Federación Argentina de Veteranos de Guerra mantuvieron un encuentro con el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Mariano Cascallares, para manifestar su satisfacción tras la sanción definitiva de la reforma de la Ley 15.386, que amplía el alcance del Régimen Previsional Especial y contempla el acceso al beneficio a más de 400 ex combatientes del conflicto bélico de Malvinas.
Durante la reunión, los representantes de la entidad entregaron una bandera de Malvinas y un documento de reconocimiento al legislador por el impulso de la medida en el ámbito parlamentario. El proyecto, aprobado por unanimidad en la Cámara baja bonaerense con el respaldo de los 66 diputados presentes, modificó el artículo 2 de la normativa vigente para rectificar la situación de ex soldados que habían quedado excluidos de la cobertura estatal.
La reforma aprobada alcanza a los ex combatientes que se retiraron de las Fuerzas Armadas entre 1983 y 1985 y que no pudieron concretar una trayectoria laboral lineal en la administración pública provincial debido a las secuelas del conflicto armado. Para acceder al beneficio a través del Instituto de Previsión Social (IPS), los excombatientes deberán acreditar un mínimo de ocho años de aportes efectivos al organismo. La jubilación especial equivaldrá al 80 por ciento de la mejor remuneración percibida en el ámbito bonaerense e incorporará la totalidad de los subsidios mensuales establecidos por la Ley 13.659.
Al respecto, Cascallares sostuvo que la medida representa una reparación para quienes habían quedado al margen del régimen previsional y un reconocimiento institucional a la participación en la defensa de la soberanía nacional. Del encuentro participaron los veteranos Alberto Coronel (Merlo-Ituzaingó), Pedro Costa (Ituzaingó), Walter García (Lomas de Zamora), Fabián Pesikonis (San Miguel de Monte), Emilio Pérez (Rafael Calzada) y María Isabel Morilla (Almirante Brown).
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