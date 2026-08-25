Veteranos de Malvinas se reunieron con el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense

La reforma aprobada alcanza a los ex combatientes que se retiraron de las Fuerzas Armadas entre 1983 y 1985 y que no pudieron concretar una trayectoria laboral lineal en la administración pública provincial debido a las secuelas del conflicto armado. Para acceder al beneficio a través del Instituto de Previsión Social (IPS), los excombatientes deberán acreditar un mínimo de ocho años de aportes efectivos al organismo. La jubilación especial equivaldrá al 80 por ciento de la mejor remuneración percibida en el ámbito bonaerense e incorporará la totalidad de los subsidios mensuales establecidos por la Ley 13.659.