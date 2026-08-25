Ofrecen asistencia a vecinos por deudas en Almirante Brown

Otro de los consejos fue “no refinanciar deudas sin consultar a esta Oficina previamente”, como también “chequear los intereses y los plazos de las cuotas antes de tomar cualquier tipo de crédito, observado además el Costo Total Financiero”. Finalmente se aconsejó a los vecinos “evitar tomar nuevos créditos para saldar préstamos anteriores” y se aclaró que la atención y el asesoramiento municipal es totalmente gratuito y se encuentra a disposición de todos los vecinos. Asimismo, en línea con las acciones que lleva adelante la Provincia de Buenos Aires frente a la problemática de los abusos hacia los deudores morosos (y que posee habilitada la línea 148), se indicó que “el trato digno y la información son derechos” para todos los vecinos.