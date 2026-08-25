Lomas de Zamora fue escenario de la Feria Regional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología

Participaron estudiantes del distrito, Lanús y Avellaneda. Asistieron la jefa de Gabinete Sol Tischik y la ministra de Ambiente bonaerense Daniela Vilar.
El Colegio San Bonifacio de Lomas de Zamora fue sede de la Feria Regional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología organizada por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense que congregó a estudiantes de escuelas públicas y privadas de Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda, quienes presentaron un total de 120 trabajos. Del total de las iniciativas exhibidas en la muestra regional, 60 fueron desarrolladas por establecimientos educativos del distrito anfitrión. Durante la jornada, la jefa de Gabinete de Lomas de Zamora, Sol Tischik, junto a la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, recorrieron los distintos stands y dialogaron con los alumnos sobre el alcance de sus trabajos.
Entre las iniciativas locales se destacó "Previniendo inundaciones", de la Primaria 24 Vicente López y Planes de Banfield, que busca generar conciencia sobre la importancia de no arrojar residuos en la vía pública para evitar obstrucciones y anegamientos. También se presentó "Cada gota cuenta", de la Primaria 48 República de Colombia de Santa Marta. Analiza el impacto ambiental asociado al funcionamiento de la inteligencia artificial y promueve prácticas responsables respecto de su utilización y del consumo de agua. Y la Secundaria Técnica 5 2 de Abril de Temperley, presentó "PP Argento", una iniciativa centrada en la pirólisis de materiales plásticos para transformarlos, mediante un proceso termoquímico, en productos con potencial aprovechamiento energético.
Desde el Ejecutivo municipal valoraron el compromiso de las comunidades educativas e indicaron que más de 30 proyectos surgidos en la edición anterior ya se integraron a los programas de Educación Ambiental Integral locales. Los trabajos que resultaron seleccionados en esta instancia avanzaron a la fase provincial del certamen, que se llevará a cabo en Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita, entre el 1 y 3 de setiembre.
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