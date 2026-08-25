Lomas de Zamora fue escenario de la Feria Regional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología

El Colegio San Bonifacio de Lomas de Zamora fue sede de la Feria Regional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología organizada por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense que congregó a estudiantes de escuelas públicas y privadas de Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda, quienes presentaron un total de 120 trabajos. Del total de las iniciativas exhibidas en la muestra regional, 60 fueron desarrolladas por establecimientos educativos del distrito anfitrión. Durante la jornada, la jefa de Gabinete de Lomas de Zamora, Sol Tischik, junto a la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, recorrieron los distintos stands y dialogaron con los alumnos sobre el alcance de sus trabajos.