El Gasolero quiere volver a domar al Dragón

"Sabemos que contra Defensores de Belgrano va a ser un partido duro, con un rival que viene de ganar todos los partidos, es una cancha difícil. Vamos a preparar el partido, enfocados en como plantearlo para ir a buscar el resultado positivo. Va a ser una linda medida para saber para que estamos", anticipó Marcos Arturia, quien abrió el marcador para el Celeste hace menos de una semana. Y eso de "una buena medida es algo que pasa por la cabeza de todos: El Dragón tiene una versión a todo motor que golea y gusta, y puede ser una avalancha a las insinuaciones que tuvo el Gasolero en el arranque.

En diálogo con "Locos x Temperley", el atacante se mostró enfocado en la mejora constante del juego gasolero y señaló: "Sabemos que si hacemos lo trabajado y demostramos el crecimiento vamos a poder traer un resultado muy positivo. Todos los partidos son una final para nosotros, el viernes tenemos una gran final contra el puntero".

La lógica indicaría que "equipo que gana, no se toca", pero el primer tiempo de Temperley dejó mucho que desear y es probable que no salgan los mismos once a la cancha. La vuelta de Lucas Angelini luego de una fecha de suspensión pone en dudas el entramado táctico, dado que su recorrido y pegada podrían sumarle mucho al elenco de Turdera.

Y otro de los que es muy esperado es el volante central Sebastián Maldonado, de Sportivo Luqueño, quien tras firmar con el club se sumaría recién para la semana que viene. El cuerpo técnico quiere evaluarlo y meditar si podrá estar para la Copa Argentina. El mediocampista paraguayo llega para resolver el problema que mostró el Celeste en el centro del campo, donde ni Emanuel Ibáñez, ni Nicolás da Campo, ni Leandro Lucero supieron resolver en esa posición.

Dicho esto, se estima que el once inicial ante El Dragón sea Juan Francisco Rago; Agustín Sosa, Jorge Scolari, Rodrigo Mazur y Pedro Souto; Lucas Baldunciel, Leandro Lucero y Nicolás da Campo; Juan Imbert, Luis López o Facundo Krüger y Marcos Arturia.