Intendentes del conurbano volvieron a salvar al peronismo

Fuerza Patria (FP) se impuso en casi todos los distritos del Sur del Conurbano bonaerense por un amplio margen, consolidando los liderazgos de los jefes municipales, muchos de los cuales expresaron sus reclamos para que a futuro se los tengan en cuenta a la hora de armar las listas. Sin embargo, y producto de la fuerte polarización, LLA descontó la diferencia que le había sacado el peronismo en los comicios provinciales. El Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) fue la tercera fuerza en casi todas las jurisdicciones, al obtener en promedio un 5% de las adhesiones.

En Almirante Brown, donde votó el 69,68% del electorado, FP cosechó el 49,14% de los sufragios (uno de los más altos en la provincia), frente a 33,65 % de la alianza libertaria; mientras que en tercer lugar, se ubicó la nómina del FIT con 5,72%. El intendente y titular del Consejo del PJ local, Mariano Cascallares, agradeció "a los vecinos y a la militancia por la jornada democrática que vivimos" y se mostró "orgulloso" por el apoyo recibido en las urnas.

Uno de los mayores porcentajes de participación se registró en el distrito de Lomas de Zamora, donde casi el 71% de los votantes concurrió a las urnas. En esta jurisdicción, la alianza FP cosechó 48,28%, unos 13 puntos por arriba de los libertarios, que se alzaron con el 35,05%. El podio lo completó el FIT, con 5,21%.

Ezeiza también quedó teñido de celeste. Allí, el peronismo obtuvo el 44,48% de los votos, y se impuso por 6 puntos sobre la LLA, que cosechó el 38,21%; mientras que el FIT logró el 4,86%. En el búnker armado en el club Tristán Suárez, el intendente Gastón Granados habló de una "elección atípica" y dijo que "es un mensaje para nuestros dirigentes nacionales que tienen que entender que los intendentes somos los que tenemos los votos, somos los que representamos a la gente".

En San Vicente, la lista encabezada por Jorge Taiana (FP) se impuso con el 47,63%, seguida por la de Diego Santilli (LLA), que obtuvo el 36,42; y en tercer lugar, la nómina encabezada por Nicolás del Caño (FIT), con 3,94%. "Gracias a todos los vecinos que volvieron a acompañar con su voto la propuesta de Fuerza Patria, revalidando la confianza y el compromiso que expresaron el pasado 7 de septiembre. Esta nueva muestra de apoyo reafirma el camino de trabajo, unidad y esperanza que seguimos construyendo juntos, para que San Vicente y la Provincia sigan creciendo", expresó el intendente Nicolás Mantegazza.

En Presidente Perón, FP logró una ventaja de más de 15 puntos sobre la alianza libertaria. El peronismo cosechó el 47,67% de las adhesiones, mientras que la LLA se alzó con 32.33% y el FIT, 6,30%. ¡Gracias vecinos y vecinas por elegir nuevamente el camino de la fuerza, del pueblo, de la unión, del trabajo, de los jubilados y de los pibes", expresó la jefa comunal local, Blanca Cantero.

El peronismo cosechó importantes triunfos, aventajando a los libertarios por unos 20 puntos, en varios distritos de la Primera y la Tercera Sección Electoral, como Ensenada (52,85% a 32,03%); en Florencio Varela (51,57% a 30,78%) o en José C. Paz (51,09% a 31,83%). Otras victorias destacadas del peronismo fueron las obtenidas en Malvinas Argentinas, por más de 15 puntos; en La Matanza (48,44% a 32,52); en Avellaneda (47,32% a 36,05%); en Lanús, (45,07% a 36,88%); Berazategui (46,07% a 36,46%) y Quilmes (45,74% a 37,33%), entre otros.