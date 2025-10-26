Banfield descansó el fin de semana para encarar la preparación del clásico ante Lanús

El cuerpo técnico liderado por Pedro Troglio resolvió que los jugadores no entrenen el sábado ni el domingo, pactando el regreso a las prácticas para el lunes. Tras estos dos días de descanso, los futbolistas comenzarán a acelerar la preparación de cara al clásico, centrando sus esfuerzos en la planificación de este importante encuentro.

El Taladro buscará aprovechar esta pausa sin actividad oficial, ya que su rival, el Granate, no tendrá el mismo descanso: el jueves deberá afrontar el encuentro de vuelta ante Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana. El último partido de Banfield fue la victoria por 2 a 1 ante Independiente Rivadavia el sábado pasado, mientras que recién volverá a jugar el 3 de noviembre. En el mismo lapso, Lanús disputó un encuentro de liga y los dos partidos de la Sudamericana, factor que justificó la decisión del club de darle libre al plantel este fin de semana.