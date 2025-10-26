Banfield descansó el fin de semana para encarar la preparación del clásico ante Lanús

El Taladro aprovechó las dos semanas sin actividad por las Elecciones para dar dos días libres antes de la fecha 14, donde enfrentará a un Granate que tendrá triple competencia.
Banfield se prepara para afrontar el clásico ante Lanús, que se disputará el lunes 3 de noviembre por la fecha 14 del Torneo Clausura. Este encuentro es crucial para el Taladro, ya que puede significar olvidarse definitivamente del descenso y, a su vez, mantener vivas las chances de ingresar a los playoffs de la Liga Profesional. Dada la importancia del partido, y sabiendo que el plantel contará con dos semanas sin competencia oficial debido a las Elecciones Legislativas de este domingo, la dirigencia y el cuerpo técnico decidieron otorgar descanso a los futbolistas durante este fin de semana.
El cuerpo técnico liderado por Pedro Troglio resolvió que los jugadores no entrenen el sábado ni el domingo, pactando el regreso a las prácticas para el lunes. Tras estos dos días de descanso, los futbolistas comenzarán a acelerar la preparación de cara al clásico, centrando sus esfuerzos en la planificación de este importante encuentro.
El Taladro buscará aprovechar esta pausa sin actividad oficial, ya que su rival, el Granate, no tendrá el mismo descanso: el jueves deberá afrontar el encuentro de vuelta ante Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana. El último partido de Banfield fue la victoria por 2 a 1 ante Independiente Rivadavia el sábado pasado, mientras que recién volverá a jugar el 3 de noviembre. En el mismo lapso, Lanús disputó un encuentro de liga y los dos partidos de la Sudamericana, factor que justificó la decisión del club de darle libre al plantel este fin de semana.
