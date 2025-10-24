Bautista Delguy, la pieza de la región para otra excursión de Los Pumas

La lista para los desafíos en Europa se conocerá una vez finalizada la preparación en la capital inglesa, aunque es factible que replique la grilla que fue afrontando los compromisos oficiales en esta temporada, con grandes resultados.

El seleccionado nacional disputará tres partidos en la ventana internacional, que están estipulados con Gales, el domingo 9 de noviembre desde las 12.10 horas en Cardiff (Principality Stadium); frente a Escocia, el domingo 16 desde las 12.10 horas en Edimburgo (Murrayfield Stadium); y finalmente ante Inglaterra, el domingo 23, desde las 13.10 horas en Londres (Twickenham).

¿Cómo viene el historial con todos los adversarios? Ante Gales el último enfrentamiento entre ambos seleccionados se dio en 2023 por los cuartos de final del Mundial de Francia. Allí, Los Pumas se quedaron con el triunfo por 29 a 19 y avanzaron a las semifinales.

Por otro lado, los Pumas y Escocia disputaron 25 partidos entre sí, con 12 triunfos para el seleccionado nacional y 13 para los escoceses. Se enfrentaron por última vez en 2022, donde disputaron cuatro encuentros, con dos triunfos por lado.

Finalmente contra Inglaterra disputarán el tercer partido del año, dado que en julio los ingleses visitaron Sudamérica y se quedaron con la victoria en ambos enfrentamientos: 35-12 en La Plata y 22-17 en San Juan.