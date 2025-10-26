El intendente de Lomas de Zamora emitió su sufragio en Banfield

“Voté con alegría, en familia, en la ciudad de Banfield. La democracia es muy importante para nuestro país: a nuestros vecinos les deseo una gran jornada electoral y les pido que vayan a votar y expresen a través de alguna de las alternativas lo que consideren mejor para nuestra querida Argentina”, destacó Otermín tras emitir su sufragio.

En Lomas de Zamora la jornada electoral se desarrolló con normalidad en todas las escuelas e instituciones habilitadas para la votación.