El concejal massista Ramiro Trezza declinó su candidatura a pedido del líder de este espacio político, pero dejó en claro que no formarían parte de un frente donde "sus propuestas no iban a ser escuchadas".

En un primer momento, Trezza pretendió jugar una interna con lomense en las PASO, pero el acuerdo de cúpulas diluyó esta alternativa, por lo que el Frente Renovador local resolvió no presentar lista de candidatos en el distrito.

"Nuestro espacio político decidió no acompañar la boleta del oficialismo local. Tenemos marcadas diferencias y distintas maneras de entender la realidad, y sobre todo, un fuerte compromiso con los vecinos que nos eligieron para representarlos en elecciones anteriores", expresa el duro comunicado que difundió Trezza, actual presidente de la bancada de la fuerza.

Trezza, con mandato vigente como edil hasta 2021, explicó que "a nosotros no nos interesa ir a una elección dentro de una lista local en la que nuestro electorado no se sentiría representado".

ADEMÁS:

Martín Insaurralde no logro unidad y habrá interna

No somos escuchados

"No íbamos a formar parte de un espacio donde nuestras propuestas no iban a ser escuchadas. Nunca hubo por parte del oficialismo apertura a otras voces; no nos escucharon antes y no nos quieren escuchar ahora", concluyó.

Al mismo tiempo, el líder del Frente Renovador lomense fue determinante en su postura de acompañar la precandidatura de Massa a diputado nacional.

"Vamos a acompañar a nuestro conductor Sergio Massa y trabajaremos a la par de él durante toda la campaña, y seguiremos recorriendo cada barrio como lo venimos haciendo año a año", recalcó.

Asimismo, el concejal confirmó la continuidad de todas las acciones sociales que impulsa desde su banca, como así también el desarrollo de las Escuelas de Oficios con presencia en todas las localidades del distrito.

"Son miles los vecinos que nos votaron en la elección anterior, y por eso vamos a seguir caminando y militando por mejorar la calidad de vida de los lomenses. Voy a seguir trabajando para la gente que confió en nosotros y en nuestro proyecto", finalizó.