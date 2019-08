Así lo reconoció el presidente de la Cámara de Comercio e Industria lomense, Alberto Kahale, quien precisó que "salvo los electrodomésticos que aumentaron un 20%, el resto de los rubros remarcaron los precios un 30 por ciento".

"Los comerciantes llamaron a sus proveedores y ellos le dijeron que no vendían, que no había precio. Como no pudieron reponer, los comerciantes se cubrieron", agregó el dirigentes empresario durante una entrevista con El Diario Sur.

ADEMÁS:

Lomas de Zamora: el Frente de Todos, con una amplia ventaja

Sin embargo, de acuerdo al relevamiento realizado por la entidad, el sector de indumentaria se transformó en la excepción de la regla: Todo lo que es moda no aumentó, porque cambia la temporada y sino ya no lo venden. Todo el mundo se cubrió, lo que está pasando ahora es una cosa de locos", se lamentó.

"No hubo comerciantes que hayan decidido no abrir, no estamos en hiper inflación pero todos los rubros se vieron afectados. El consumidor es el más perjudicado igualmente", agregó Kahale.

Las preocupaciones sobre la situación social y económica del país, como la del sector PYME, también fueron analizadas con el obispo lomense y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones, durante un encuentro en la sede la entidad.

Lugones fue recibido por Kahale y los directivos Sergio Iriarte, Antonio Venezia y Fabián Tarrío, acompañados por miembros de la Federación Económica de Buenos Aires.