Se confirmó que la lista que encabeza el ex funcionario Juan María Viñales podrá competir en las PASO dentro del Frente de Todos pero que con boleta corta, a pesar de que la Justicia le exigió a la Junta Electoral del FdT que lo dejen competir en igualdad de condiciones.

El precandidato a intendente lomense, apuntó hacia Martín Insaurralde de proscribirlo y cargó contra la estructura.

"Perdimos 40 días de ventaja con respecto a las demás listas que estaban oficializadas. Ahora vamos a competir, tenemos un fallo de la Justicia de la Provincia donde nos adjudican la boleta en igualdad de condiciones, nosotros interpretamos que es la boleta larga, pero la Junta del FdT nos impugnaron", indicó Viñales a Diario Conurbano.

"Ellos debaten cargos, nosotros queremos debatir propuestas, soluciones, queremos debatir por qué en el centro de Lomas se sigue construyendo las torres sin tener en cuenta las consecuencias en los servicios que pueden colapsar, los barrios que se siguen inundando. Queremos debatir qué pasa con el tema de seguridad,", insistió.

Siguiendo la misma línea, apuntó que "Insaurralde no quiere debatir, se transformó en un comentarista de la realidad. En Cuartel Noveno no hay un hospital que atienda la demanda de los vecinos, nosotros queremos construir uno de mediana complejidad para así aminorar la demanda del Ganduldo ¿Cómo hacemos para resolver los problemas si no podemos debatir?", cerró Viñales.