Así, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) se movilizó a las puertas de la Municipalidad lomense en reclamo de ayuda para los comedores que dirige la organización en el distrito, donde acuden a diario casi mil chicos. Aunque en toda la zona Sur, son 64 los merenderos del sector.

"Es desbordante, la situación nos supera laburando todos los días", aseguraron a la prensa en medio de la manifestación que atravesó primero la plaza Tomás Grigera y luego fue reflejada en las páginas del movimiento, que hace una semana realizó un reclamo parecido en Guernica.

Las manifestaciones por falta de alimentos se multiplican en la zona. Las manifestaciones por falta de alimentos se multiplican en la zona.

Varios integrantes de las tres líneas de la agrupación, MTR Martino, MTR 12 de Abril y MTR Votamos Luchar se reunieron en la puerta del "elefante blanco" lomense para pedir algún tipo de ayuda que permita mantener abiertos los comedores y merenderos que dirigen en los barrios más populosos y carecientes del distrito.

Uno de los referentes del MTR 12 de Abril denunció que "el municipio tiene hace mucho tiempo abandonados a los merenderos", y ante una actualidad acuciante "ya no se los puede sostener". Si bien consideraron que reciben ayuda de Nación y Provincia, la cantidad de gente sin una alimentación adecuada es cada vez mayor, por eso, dijeron "buscamos el apoyo de municipio para poder sostener los merenderos".

ADEMÁS:

Piden hacer un hospital en Cuartel Noveno

Realidad que duele

En ese sentido, uno de los líderes sociales del MTR confesó que "no es fácil ver que no alcancen las cosas para los pibes y hasta los mismos compañeros cuentan con dolor que no pudieron dar más", algo que, remarcó, se da "a diario" en los 64 merenderos que poseen las tres líneas en el Sur del Conurbano bonaerense.

Por su parte, uno de los dirigentes del MTR Martino, Manuel Sánchez, exigió que "el municipio se haga cargo, que dé una ayuda a los compañeros y a los vecinos de los barrios, porque estos son los que están siempre en la lucha, trabajando incluso con gente que viene de otros lados con sus criaturas porque no llegan a las cuatro comidas diarias", y recalcó: "Queremos que sea una ayuda contundente".