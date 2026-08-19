Durante su visita a la Argentina, el Papa estaría en Claypole

Visitaría el Pequeño Cottolengo Don Orione, una propuesta del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, que debe ser confirmada por el Vaticano.
El Papa León XIV realizaría una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el marco de la visita que realizará a Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El recorrido por la institución ofrecería el marco para que el Sumo Pontífice aborde temáticas vinculadas a la discapacidad y la pobreza. La posibilidad habría sido señalada por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, tras participar de una reunión de coordinación logística en la Casa Rosada junto a autoridades nacionales.
García Cuerva habría indicado que, además de las tres misas multitudinarias previstas en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la Basílica de Luján, la comitiva eclesiástica habría propuesto la realización de actividades de menor convocatoria focalizadas en el ámbito social y de contención. Entre las alternativas analizadas para integrar la agenda final se encontraría la institución de Almirante Brown. El cronograma definitivo de actividades quedará sujeto a la confirmación oficial que el Vaticano dará a conocer a mediados de septiembre.