Durante su visita a la Argentina, el Papa estaría en Claypole

El Papa León XIV realizaría una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el marco de la visita que realizará a Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El recorrido por la institución ofrecería el marco para que el Sumo Pontífice aborde temáticas vinculadas a la discapacidad y la pobreza. La posibilidad habría sido señalada por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, tras participar de una reunión de coordinación logística en la Casa Rosada junto a autoridades nacionales.