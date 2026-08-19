Homenajearán a Sandro con un festival en Banfield

En el homenaje participarán solistas y agrupaciones musicales locales, y se ofrecerán producciones y muestras de los talleres que funcionan en los Centros Culturales de la zona. Como parte del encuentro comunitario, las familias y fanáticos que se acercan podrán compartir una merienda durante el desarrollo de los espectáculos. El cierre musical de la jornada estará a cargo del destacado cantante de tango Ariel Ardit, quien ofrecerá una presentación especial para coronar una tarde atravesada por el recuerdo, la música y el afecto de los vecinos hacia la figura del Gitano.