Homenajearán a Sandro con un festival en Banfield

En la plaza Roberto Sánchez, de Alem y Darregueira, el sábado a las 15. Participarán artistas locales, habrá muestras de centros culturales y un cierre musical a cargo de Ariel Ardit. Habrá además una merienda comunitaria.
Al conmemorarse el 81° aniversario del nacimiento de Roberto Sánchez -conocido por su nombre artístico, Sandro-, la comunidad de Lomas de Zamora rendirá un tributo al recordado cantautor mediante un encuentro cultural abierto a toda la comunidad, en el corazón del barrio que lo adoptó como uno de sus hijos más ilustres. Bajo la consigna "Lomas le canta a Sandro", la cita tendrá lugar el sábado a las 15 en la Plaza Roberto Sánchez, junto a las vías de la Línea General Roca (LGR) en Leandro N. Alem y Darregueira, Banfield.
En el homenaje participarán solistas y agrupaciones musicales locales, y se ofrecerán producciones y muestras de los talleres que funcionan en los Centros Culturales de la zona. Como parte del encuentro comunitario, las familias y fanáticos que se acercan podrán compartir una merienda durante el desarrollo de los espectáculos. El cierre musical de la jornada estará a cargo del destacado cantante de tango Ariel Ardit, quien ofrecerá una presentación especial para coronar una tarde atravesada por el recuerdo, la música y el afecto de los vecinos hacia la figura del Gitano.
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