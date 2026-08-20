Festival por el Día del Niño en Ministro Rivadavia

El Municipio de Almirante Brown realizará este sábado un festival con motivo del Día del Niño, que fue reprogramado a causa del mal clima del fin de semana. La propuesta, de carácter gratuito y pensada para la recreación al aire libre, se desarrollará de 13 a 17 en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, Juan B. Justo al 1000. Incluirá shows musicales en vivo, juegos recreativos, inflables y diversas dinámicas orientadas a garantizar el derecho al juego, el esparcimiento y la integración de las infancias en un entorno natural.