Festival por el Día del Niño en Ministro Rivadavia

El sábado de 13 a 17 en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, Juan B. Justo al 1000, organizado por la Municipalidad de Almirante Brown.
El Municipio de Almirante Brown realizará este sábado un festival con motivo del Día del Niño, que fue reprogramado a causa del mal clima del fin de semana. La propuesta, de carácter gratuito y pensada para la recreación al aire libre, se desarrollará de 13 a 17 en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, Juan B. Justo al 1000. Incluirá shows musicales en vivo, juegos recreativos, inflables y diversas dinámicas orientadas a garantizar el derecho al juego, el esparcimiento y la integración de las infancias en un entorno natural.
Para llegar al predio en transporte público se puede utilizar el colectivo 501, ramal Los Altos, desde las estaciones Longchamps y Rafael Calzada; el 510, ramal 2, desde la estación Burzaco; y el 506, ramal Gendarmería, desde las estaciones Glew y Adrogué. El acceso a las la Granja Educativa Municipal será libre y gratuito.