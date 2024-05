"Sé que la vuelta a Brown puede llegar muy pronto"

Los resultados no lo acompañaron y la gestión del club, tampoco. Vicó se va de Brown porque no pudo hacer magia, como hace desde hace casi dos décadas, sacándole agua a las piedras. En un mercado de pases por demás mezquino, muy acorde a las finanzas del Tricolor, el DT no logró sacarles un plus y sólo sacó ocho puntos de 39 posibles.

"Siento tristeza después de 25 años, 15 con la Primera. Los proyectos en algún momento se tienen que terminar", afirmó como corolario de una carrera que lo tuvo directamente implicado en muchos aspectos de la vida institucional y deportiva del club.

Otro de los que salió a hablar tras la salida fue Adrián Vairo, presidente del Tricolor, quien comentó cómo fue la última semana de trabajo de Vicó: "Pablo esta semana vino a hablar conmigo. Le pedí que siguiera, yo lo sigo bancando. Vino llorando, nos quedamos los dos llorando un rato para sacarnos la angustia que teníamos. Hablamos porque también le dolió muchos mensajes que le llegaron. Contra él, contra la familia, de la gente que no tiene memoria".

Además de dejar en claro su posición y de pararse en la vereda de enfrente de muchos hinchas, le hizo un merecido reconocimiento: "Tiene el apoyo total mío, siempre lo tuvo. Por un mal arranque de temporada no hay que tirar 15 años a la basura. Le dio mucho a Brown de Adrogué, porque todo el mundo habla de Brown de Adrogué y habla de Pablo Vico".

Ahora, el DT deberá analizar su futuro. No son pocos los que lo esperan en Turdera, donde el DT tuvo un paso como jugador de Temperley donde es una persona querida y respetada.