Perazzo volvió al Gasolero con una misión redentora

Tiempos vertiginosos los de la Primera Nacional y, sobre todo, en el Celeste. Perazzo regresa a Turdera donde dejó un muy grato recuerdo y de donde se fue por la misma dirigencia que hoy lo va a buscar desesperadamente.

Es muy probable que la salida del Patrón del ahora flamante entrenador del Gasolero se hubiera dado una o dos fechas más adelante. Los de Paraná están 17° en la tabla de posiciones y la sumatoria final no lo ayuda en el balance global de su estadía en la ciudad entrerriana. Pero el poco tiempo entre la renuncia y la confirmación en Turdera hizo que los hinchas del Patrón, que ya no lo veían con buenos ojos, descargaran su furia con el DT en las redes sociales.

En contrapartida, los del Gasolero se mostraron esperanzados con su arribo. Su primer paso estuvo marcado por un gran rendimiento de la mano de nombres propios como Mauro González, Sebastián Prieto, Nicolás Messiniti, Gonzalo Asis, Federico Fattori, entre otros. Pero cuando el presupuesto se acotó y muchos de esos nombres ya no estaban, la actuación del equipo no fue la misma y la pandemia terminó por romper todo recuerdo positivo. Luego llegaría la contratación de Fernando Ruiz para iniciar un espiral de malas gestiones que tiene hoy al Gasolero atado a un presente que no le muestra mucho futuro.

Por otra parte, el hasta ahora técnico interino, Mariano Campodónico, volverá a la Reserva del Celeste, división de la que se venía haciendo cargo Adrián Salvatierra.