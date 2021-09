Teatro: Malena Ratner y El Purre protagonizan "Pompidú"

Embed

"En un momento hay una frase que dice: 'hay una realidad que nos pertenece a la cual no le podemos escapar' y creo que eso es lo que me pasa. En los últimos años de mi vida, con terapia y con memoria celular que he hecho, he generado un estado de conciencia mayor que me hizo descubrir cosas que no me gustaron", reflexionó El Purre y aseguró: "Hacerse cargo de lo que a uno le pasa no es todo color de rosa".

Érica, protagonizada por Malena Ratner, es el personaje central de la obra. La joven, psiquiátricamente inestable, va a estar acompañada por su tía Susana (Eugenia Bonel) y de Inti (El Purre), un príncipe que solo existe en su cabeza y que quiere retenerla para que ella no se vaya y viaje a París con su tía.

Para ello, Inti creará un París para ellos dos, donde el museo Pompidou se llama Pompidú, y donde las personas no tienen miedo de vivir su propia aventura en libertad. "Mi personaje viene a ser una alucinación de Érica (Male Ratner) pero también viene a representar su alter ego", apuntó el Purre.

Una alucinación que desaparece cuando la joven toma sus medicamentos correctamente. Es por ello que Inti, hará todo lo posible para que ella no la tome logrando así, no desaparecer de su mente. Pero, el príncipe imaginario será también la voz de muchas verdades donde evidenciará cosas que son ciertas y que harán dudar y replantearse a Érica. La cuestión es: ¿La joven viajará a la adultez o se quedará en un mundo de imaginación y locura?

Pompidu_2.jpeg Eugenia Bonel, Malena Ratner y el Purre Giménez Zapiola - Pompidú (Teatro General San Martín)

"Inti viene a decir la posta, y a veces esas verdades son tan fuertes que desestabilizarán a Érica", reflexionó Ratner y explicó: "Encontrar la realidad es difícil, pero después, como si fuera poco, hay que afrontarla. Eso es, en parte, lo que le pasa a Érica, ella ve todas las situaciones, lo que pasa, pero no lo puede afrontar. Pero de eso se trata la vida, creo yo, justamente de hacerle frente a las cosas".

Ambos confesaron que decidieron hacer la obra por el guión, del que se enamoraron y sintieron que era una historia muy bella que debía ser contada. "Tiene que venir a verla primero que nada porque hay que bancar al teatro, es un lugar seguro y necesario y porque es una historia muy bella. Yo particularmente estoy enamorada del guión", explicó Male.

Por su parte, El Purre, agregó: "Tienen que venir a verla, porque es una obra que invita a la reflexión. Vas a apoyar la cabeza en la almohada esa noche y vas a decir 'ok'. Te van a caer un par de fichas y te van a quedar frases resonando".

"Luna despoja los instantes de cáncer de la hipocresía y el aburrimiento" y "Los miedos solamente te alejan de tu verdad" son algunas de las frases que dejaron pensando a los protagonistas y que invitan a vivir esta experiencia todos los jueves en el Centro Cultural San Martín a las 20 horas.