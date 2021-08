Empezar el recorrido puede ser abrumador, sobre todo para los principiantes en monedas digitales, quienes no están acostumbrados a los procesos y la tecnología cripto.

“Estamos en un momento de expansión en la región. Los conocimientos financieros son vitales y recomiendo a los nuevos usuarios que se familiaricen con los términos, las opciones de compra y venta y las plataformas para entender cómo funciona el bitcoin. De esta manera, se pueden detectar las señales de alarma y evitar errores”, explica Renata Rodrigues, Gerente de Marketing de Paxful.

Por eso los especialistas enumeraron una lista de los 5 errores más frecuentes que cometen los inversores primerizos en el comercio del bitcoin.

Error n°1: hacer transacciones con criptomonedas sin entender cómo funcionan

En el impulso por no perderse la oportunidad de invertir, muchos se lanzan a su primera compra saltando el primer paso de todos: aprender. Adentrarse en el comercio del bitcoin sin comprenderlo en su totalidad, puede llevar a resultados no deseados. Para probar suerte y no perder en el intento, hay que investigar y ser capaces de tomar decisiones por cuenta propia, independientemente de las opiniones ajenas.

Error n°2: Invertir dinero que esté a tu alcance

Conviene arrancar con una cantidad de dinero que no afecte drásticamente la economía personal. “Por lo general, cuando el bitcoin toca un precio récord, puede haber una etapa de corrección tendiente a la baja, por lo tanto, es mejor invertir sólo en lo que se puede perder y entender que las fluctuaciones del mercado son parte de todos los activos financieros”, sostiene Rodrigues.

Bitcoin Quema criptomonedas.jpg Bitcoin para principiantes: los cinco errores que se deben evitar

Error n°3: tomar decisiones basadas en emociones

Cómo inversores, el truco es no ser impulsivos ni seguir ciegamente a la intuición. Por el contrario, hay que aprender a observar el mercado, escuchar a los expertos y basarse en la información del contexto.

Error n°4: almacenar BTC en billeteras poco confiables

Tener una billetera de confianza para guardar las criptomonedas es clave. Lo mejor es comparar y elegir a conciencia las plataformas conocidas y seguras de la región. Algunos mercados de bitcoin entre pares, como Paxful, proporcionan un monedero gratuito al crear una cuenta en la plataforma.

Error n°5: comerciar solo por tener ofertas activas

Tener muchas ofertas activas, no siempre produce beneficios instantáneos. Hay casos en que el mercado ofrece oportunidades comerciales limitadas o no rentables. En ese sentido, esperar una mejor oportunidad sería una estrategia de negociación más segura.