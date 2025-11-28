Motorola presenta promociones especiales durante el Black Friday con hasta 12 cuotas sin interés y envíos gratis

Durante estos días de descuento, se podrán acceder a promos especiales y hasta 12 cuotas sin interés en todos los canales propios de Motorola tienda oficial, Motorola Flagship Stores y Motorola Store), y también a través de los principales operadores y retailers del país.

Black-Friday-Motorola

Con esta propuesta, Motorola reafirma su compromiso por acercar tecnología a más usuarios, ofreciendo equipos con excelentes prestaciones a precios más convenientes y brindando una experiencia de compra accesible y segura.

Los dispositivos que entrarán en la edición de Black Friday 2025:

motorola razr 60 ultra

motorola-razr-60-ultra-10 (1)

El motorola razr 60 ultra cuenta con la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite de 3nm, volviéndo el teléfono plegable más potente del mercado. Su pantalla interna pOLED de 7” también es la más grande del mercado y cuenta con certificación Pantone. La externa de 4″ es la más grande en su categoría y es 10 veces más resistente a caídas, gracias a que posee vidrio Gorilla Glass-Ceramic.

Su resistencia es aún mayor gracias a que cuenta con una placa de bisagra reforzada con titanio y a su diseño con espacios mínimos y filtros de cepillos integrados, lo que permite contar con protección IP48 contra el polvo y el agua. Incluye una batería de 4700 mAh con cargador TurboPower de 68W en la caja.

Sus diseños y colores son de lujo, con tonos como PANTONE Scarab, en el material Alcantara, PANTONE Mountain Trail (madera auténtica, certificada por FSC) y PANTONE Rio Red, en un duradero acabado inspirado en cuero.

Su sistema de cámaras es el más avanzado en un plegable: triple cámara de 50 MP, lente ultra gran angular, Super Zoom y grabación Dolby Vision, junto con una selfie de 50 MP. Moto ai posibilita que cada toma se optimice automáticamente para ofrecer resultados más nítidos y realistas.

Precio: desde $1,999,999 (antes $2.399.000) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

El motorola edge 60 posee una pantalla pOLED de 6,7”, resolución 1.5K, y materiales duraderos con certificaciones MIL-STD-810H, IP68/IP69 y Corning Gorilla Glass 7i, que ofrecen resistencia frente a caídas, agua, polvo y temperaturas extremas.

Su diseño quad-curved ultradelgado se complementa con sus colores y acabados lujosos: PANTONE Gibraltar Sea y PANTONE Shamrock, con increíbles acabados inspirados en tela y cuero

El dispositivo está equipado con el procesador MediaTek Dimensity 7300 y con una batería de 5200mAh, con cargador TurboPower™ de 68W incluido dentro de la caja.

Su sistema de cámaras está integrado por una principal de 50 MP con sensor Sony LYTIA™ 700C, estabilización óptica (OIS) y enfoque omnidireccional; una ultra gran angular de 50 MP; un teleobjetivo de 10 MP y una cámara frontal de 50 MP. Sus cámaras están certificadas con Pantone Validated™ y Pantone SkinTone™ siendo, junto al motorola edge 60 pro, los únicos smartphones del mercado con esta doble validación.

Precio: desde $849.999 (antes $899.000) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

moto g86 5G

moto-g86-5G-1 (1)

Este dispositivo cuenta con una pantalla pOLED 1.5K de 6,7″ y una frecuencia de actualización de 120Hz. Cumple con los exigentes estándares militares de durabilidad gracias al Corning® Gorilla® Glass 7i y la clasificación IP68 e IP69, para una protección superior contra el polvo, la suciedad, la arena y el agua a alta presión.

El moto g86 5G ofrece el procesador MediaTek Dimensity 7300, acompañado de una batería de 5.200 mAh con recarga rápida TurboPower 30W.

En cuanto a sus cámaras, cuenta con una principal de 50MP con tecnología Quad Pixel y un sensor Sony – LYTIA™ 600, una lente ultra gran angular de 8 MP y una Macro Vision, perfecta para los detalles . Su cámara frontal es de 32 MP.

Precio: desde $599.999 (antes $649.000) hasta en 6 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

moto g56 5G

moto-g56-5G (3)

El moto g56 5G cuenta con pantalla Full HD+ nítida y brillante de 6,7″, con una visión clara y cómoda sin importar la iluminación gracias al modo de alto brillo. Además cuenta con sonido Dolby Atmos para una experiencia audiovisual envolvente.

Cumple con los exigentes estándares militares (MIL-STD-810H) de durabilidad y con las calificaciones IP68 e IP69.

El dispositivo está equipado con el procesador MediaTek Dimensity 7060 (6nm) con tecnología HyperEngine Gaming para un rendimiento rápido y sensible;y está potenciado por una enorme batería de 5200mAh con carga TurboPower 30W.

Su cámara principal es de 50MP con tecnología Quad Pixel y cuenta con un sensor Sony – LYTIA™ 600. El sistema de cámaras se complementa con una gran angular de 8 MP y una cámara frontal de 32 MP.

Precio: desde $499.999 (antes $549.000) hasta en 6 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

moto g15

moto-g15 (1)

El moto g15 se destaca por ser el smartphone más económico de Motorola en contar con la tecnología NFC, la cual permite realizar tanto pagos sin contacto como acreditar recargas.

Su pantalla Full HD+ de 6,7” ofrece modo brillo alto de hasta 1.000 nits, que hace posible ver todos los detalles en exteriores sin importar las condiciones de luz. Además, los usuarios pueden aprovechar la protección que brinda su diseño que repele el agua y el vidrio Corning® Gorilla® Glass 3.

Con terminaciones en cuero vegano, el moto g15 cuenta con Android 15, procesador octa core, RAM Boost inteligente hasta 12 GB y batería de 5200 mAh.

Su sistema de cámara es de 50MP y cuenta con IA, Night Vision Automático y lente ultra wide. Posee tecnología Quad Pixel que ayuda a producir imágenes más claras con cualquier luz, y objetivo ultra gran angular que amplía cuatro veces más el marco.

Precio: su versión de 256 GB se puede conseguir a un precio de $339.999 (antes $349.999) hasta en 6 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país. La versión de 128 GB se puede conseguir a un precio de $279.999 (antes $299.999) hasta en 6 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

Además, se sumarán a estos días de descuento los siguientes dispositivos: