Desarrollado por Infinity Ward y distribuida por Activision, saltó a escena y rápidamente impactó por su campaña y por su abanico de modos para disfrutarlo online.

POPULAR probó la versión para PS4 y a continuación te contamos nuestro análisis.

Call of Duty: Modern Warfare - Reveal Trailer

Call of Duty: Modern Warfare es, sin lugar a dudas, uno de los más interesantes juegos de los últimos años del segmento de FPS. Vamos a dejar en claro eso desde arranque. Tiene sus defectos, claro. Pero le sobran virtudes para estar entre los mejores lanzamientos del año.

Cabe destacar que en esta oportunidad, COD retornó a su esencia, aquella que la llevó a destacarse del resto. Con una jugabilidad simple pero efectiva, gráficos a la altura de la acción y una atrapante campaña.

Y es este último aspecto uno de los que más extrañaron sus fanáticos. Cabe destacar que Black Ops IIII, uno de los últimos integrantes de la familia de la franquicia, no contó con esta forma de juego y se pasó al mundo de los battle royale.

Pero Modern Warfare cuenta con modo historia con una breve, pero precisa, duración. En aproximadamente 6 a 7 horas podremos completarla y disfrutar de su narrativa.

Es cierto que algunos de sus pasajes no están a la altura del resto, pero en conjunto forman un apartado importante para los jugadores. Además, tiene diferentes características para que nadie se duerma: flashbacks para ponernos en contexto y carga política para darle más peso.

No vamos a brindar más detalles sobre qué esconde este apartado para no caer en spoilers, pero sí te podemos anticipar que te vas a topar con un país llamado Urzikstan, el cual hace referencia a Siria claramente y no te van a dar la piernas para correr las calles del centro de Londres en medio de un feroz ataque terrorista.

Además, no faltarán las misiones donde la pantalla se teñirá de verde gracias a las gafas de visión nocturna, accesorio infaltable si estamos hablando de COD.

Es un gran acierto por parte de los desarrolladores incluir las escenas “cinemáticas” en tercera persona para explotar al máximo su nuevo motor gráfico para que los usuarios puedan apreciar sus excelentes gráficos y tomar un poco de distancia entre tanta balacera.

A diferencia de lo que ocurrió con otros shoters publicados este año, como los son por ejemplo The Division 2 o Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Call of Duty te plantea la mayoría de las misiones en grupos de cinco o seis personajes, que interactúan constantemente entre ellos y te integrarán al equipo.

Call of Duty: Modern Warfare interior nota

¿Y el multijugador?

Para muchos gamers, este es su apartado favorito. En él se pueden encontrar todo tipo de desafíos para dejar contentos a diferentes perfiles de usuarios.

No puede faltar el típico Duelo por Equipos ni el caótico Todos Contra Todos.

Además debuta en este título “Tiroteo”, donde se dan partidas muy rápidas de 2 vs 2 en mapas pequeños con sus propias reglas. Este formato lo vas a poder explorar detalladamente mientras aguardás que se instale el juego.

También se encuentra “Guerra Terrestre”, donde dos multitudinarios bandos (32 vs 32) lucharán por capturar posiciones rivales con la ayuda de diferentes vehículos de guerra.

Para quienes gusten de la personalización, pueden acceder a skins y accesorios de todo tipo como premio por cumplir los diferentes objetivos que el juego plantea.

¿Estará entre los nominados a videojuego del año?