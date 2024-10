Fin de los objetos perdidos: Motorola presenta en Argentina el moto tag para Android

moto-tag-argentina-600x423.jpg

El moto tag aprovecha la potencia de la red Google Find My Device y la tecnología UWB4 (esta última disponible próximamente) para ofrecer a los consumidores una solución de rastreo que se integra a la perfección en el ecosistema de dispositivos Motorola, como por ejemplo en los recientemente lanzados motorola razr 50 ultra, motorola edge 50 (y toda la familia motorola edge), y moto g85 5G (y toda la familia moto g). Fue diseñado específicamente para funcionar a la perfección con el amplio alcance de la red Find My Device de Google, lo que permite a los usuarios determinar la ubicación exacta de los artículos etiquetados a través de la aplicación Find My Device desde casi cualquier lugar del mundo. Cuando se empareja con un smartphone Android compatible con Ultra Wideband, como el motorola edge 50 ultra, el moto tag también ofrece un seguimiento de precisión mejorado. El moto tag también puede utilizarse para ayudar a encontrar un smartphone extraviado haciendo sonar el dispositivo conectado con solo pulsar un botón específico en el moto tag.

Este dispositivo resguarda la privacidad de cada usuario al funcionar con la red Find My Device, segura por defecto y privada por diseño. Los datos de localización están cifrados de extremo a extremo, lo que significa que solo el propietario del tag o cualquiera que lo haya compartido con la aplicación Find My Device puede ver su ubicación. Apoyándose en la experiencia de Google en privacidad y seguridad, el moto tag también es compatible con alertas automáticas de rastreadores desconocidos en Android e iOS para ayudar a mantener a los usuarios a salvo de rastreos no deseados. Los usuarios también tienen la opción de ejecutar un análisis manual en cualquier momento para comprobar si hay algún tag no deseado que les esté haciendo seguimiento.

moto tag también incorpora un botón multifunción específico. Con solo presionarlo, el smartphone del usuario sonará, ayudándole a encontrar fácilmente un dispositivo extraviado. Además, próximamente facilitará la captura de fotos para explorar nuevos ángulos y opciones, ya que puede usarse como mando a distancia para tomar fotografías sin tener el teléfono en la mano. Esta función es compatible con cualquier teléfono Android y es especialmente útil cuando se hacen fotos con el nuevo motorola razr 50 ultra en flex view.

Experiencia simple para todos los usuarios

Para que la configuración sea perfecta, una vez que el nuevo moto tag está encendido y cerca del smartphone del usuario, es fácil emparejar rápidamente con el dispositivo mediante Google Fast Pair. A partir de ahí, los usuarios pueden aprovechar varias opciones personalizables disponibles en la aplicación moto tag, como cambiar los nombres de las etiquetas, ajustar el volumen de las alertas, comprobar la duración de la batería y mucho más.

La elegante silueta del moto tag se ha diseñado específicamente para adaptarse a la perfección con la mayoría de los accesorios de terceros que ya existen en el mercado. Su robusto diseño IP67 ayuda a garantizar su durabilidad frente al polvo, la suciedad y la inmersión en agua dulce hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos³, lo que lo hace adecuado para cualquier aventura o desplazamiento diario. Los usuarios también pueden estar tranquilos sabiendo que la batería CR2032 del moto tag está diseñada para durar hasta un año entero con una sola carga (dependiendo de su uso)² y es fácilmente reemplazable, lo que la convierte en una solución de rastreo fiable y duradera.

El moto tag ya se puede conseguir en Argentina en colores Blue berry y Jade a un precio desde $49.999 (x1) y desde $184.999 (x4) en hasta 12 cuotas sin interés y hasta 18 cuotas sin interés con Banco Nación, a través de https://www.motorola.com.ar/, los Motorola Flagship Stores, Motorola Stores y los principales operadores y retailers del país.